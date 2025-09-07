‘Kasıtlı uygulama’

Diyalog medyanın hemen her gün gündeme taşıdığı Metehan sınır kapısındaki sıkıntılar en sonunda Rum basını tarafından manşete taşındı. Politis gazetesi, bölgede röportajlar yaparak, Rum muhaceret kapısında yaşanan gecikmeler yüzünden insanların işkence çektiğine dikkat çekti.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberi “Barikatlar: Geçiş Noktalarından Eziyet Noktalarına” başlığıyla manşetten verdi.

Haberde, geçiş noktalarında, özellikle Ay.Demet-Metehan üzerinden kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye geçmeye çalışan Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların günlük olarak yaşadıkları sıkıntılardan bahsedilerek, saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalındığı belirtildi.

Kıbrıs sorununda, bulunduğu çamurdan çıkarılması için samimi ve yoğun çabaların sarf edilmesinin gerektiği bir dönemde, her iki tarafın liderliğinin tercihlerinin ortamı ağırlaştırdığını işaret edilen haberde, ülkenin yeniden birleşmesinin inşa edilebileceği en sağlam temeli oluşturan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki iletişim ve temasın engellendiğini savundu. Gazete, iki liderin yeni geçiş noktalarının açılması konusunda anlaşma sağlayamamasının ötesinde çeşitli kararlarıyla mevcut durumları da zorlaştırdıklarını belirtti.

Geçişlerdeki kontrollerde gevşemelerin sağlanması yerine Rum Yönetimi’nin yıllardır serbest dolaşan Kıbrıslı Türklerin KKTC kimliklerini kabul etmeme kararı aldığını, bunun da geçişlerde gecikmelere neden olduğunu kaydetti.

En fazla yoğunluğun, kuzeyden güneye geçişlerde yaşandığının gözlemlendiğini yazan gazete burada uzun kuyrukların oluştuğunu ve üç saate varan beklemelerin yaşandığına dikkat çekti.

Habere göre, Ay.Demet bölgesinde özellikle geçiş kapısına yakın yerlerde ikamet eden kişiler, günlük olarak yaşadıkları sıkıntıları aktararak, evlerine gitmeye bile zorlandıklarını ifade etti.

Gazete, görüşünü aldığı Lefkoşa’da ikamet eden Hasan isimli Kıbrıslı Türk'un uzun bekleyişler nedeniyle geçmeden önce iki-üç kez düşündüklerini belirterek, Kuzeyde geçiş noktasında dört kontrol noktası, güneyde ise iki, bazen bir kontrol noktası bulunduğuna dikkati çekti.

Geçişlerde yaşanan sıkıntıların, Kuzey’deki eski Rum mallarının kullanılması konusunda Rum Yönetimi tarafından yapılan tutuklamalar ve KKTC’de 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasıyla ilgili olup olmadığı sorusunun yöneltildiği bazı kişilerin yaşananları “misilleme” olarak gördüğü, bazılarının ise her iki konunun yaşananlarla ilgisi olmadığını görüşünü ortaya koyduğu belirtildi.