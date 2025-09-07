The Roof Garden: Lezzetin ve zarafetin buluşma noktası

İ. Reha Arar

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli oteli olan Merit Royal Hotel, misafirlerine lüksü ve konforu bir arada sunarken gastronomi dünyasında da iddialı bir konuma sahip yeni bir mekânın kapılarını açtı: The Roof Garden Restaurant & Lounge Bar.

Kısa sürede Kuzey Kıbrıs’ın en gözde mekânı olarak öne çıkan The Roof Garden, modern Akdeniz mutfağını, coğrafi işaretli ürünlerle harmanlayarak şeflerin özel dokunuşlarıyla misafirlerine eşsiz bir lezzet yolculuğu yaşatıyor. Haftanın belirli günlerinde de içinizi ısıtacak, kulağınızda izler bırakacak canlı müzik ve DJ performansları sizi bekliyor.

Otelin havuz başındaki bu mekânda, rahat koltuklarınızdan yaz-kış farklı manzaralar eşliğinde ziyafeti ve muhteşem ambiyansı bir arada yaşayabilirsiniz.

The Roof Garden’da her tabak bir ressamın paletindeki renkler misali sunuluyor. Masanıza oturur oturmaz önünüze atıştırmalık olarak trüf mantarlı tereyağı ve köz biber ezmesi geliyor. Cluster Executive Şef Hüseyin Hummadi’nin imzasını taşıyan Acılı Deniz Ürünleri Çorbası ağzınızda vazgeçilmez bir rayiha bırakarak ayrılıyor.

Şefin Tadımları arasında közlenmiş bebek patlıcan, siyah susam ve susam yağı ile servis edilen Patlıcan Konfi ve Antep fıstığı, Ezine peyniri ve soğuk sıkım zeytinyağı ile hazırlanan Fıstıklı Girit Ezmesi lezzeti zirveye taşıyor. Soğuk başlangıçlarda deniz mahsullerinden vazgeçemeyenler için Kral Yengeç Ceviche ve Ilık Ahtapot Salatası özellikle denenmesi gereken lezzetlerden.

Mutfağın en özel detaylarından biri de meşe kömürlü Josper fırını. Burada, farklı aromalara sahip otlarla tatlandırılan günlük taze balıklar ve özel dinlendirilmiş etler, en ideal pişirme teknikleriyle hazırlanıyor. Et severler için Rib Eye Steak; patates pave ve ağır ateşte pişirilmiş kemik sosu eşliğinde masadaki yerini alıyor. Yer elması püresi, kazayağı mantarı ve kuzu jü sos gibi özel garnitürlerle servis edilen Kuzu Karski da menüde mevcut.

Bir yemeği unutulmaz kılan en önemli detay nedir derseniz tatlılar diye cevap verebilirim. The Roof Garden’ın tatlı menüsünde Fındık Pralinli Milföy, geleneksel lezzetlerden şaşmayanlar için Dökme Sütlaç ve çikolata tutkunlarını mest edecek Dubai Çikolatalı Crème de Doux yer alıyor.

Tüm bu benzersiz tatlar, Şef Gürkan Karakuş’un ustalığıyla şekillenip The Roof Garden’da misafirlerine eşsiz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Şık sunumlar, rafine lezzetler ve kusursuz bir atmosfer... Hepsi bir arada The Roof Garden’da sizi bekliyor.

Afiyet olsun!