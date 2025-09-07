Şüphe ele verdi

Akıncılar bölgesinde şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada gümrüksüz 16 adet araç motoru ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tutuklanan Y.Ş. dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Akıncılar’ın Gaziler olarak bilinen bölgesinde anayol kenarında park halinde bulunan JD 596 plakalı van araçta yapılan arama sırasında muhtelif marka ve modellerde 16 adet ikinci el araç motoru bulunduğunu söyledi. Polis, motorların gümrüksüz olduğunun tespit edildiğini ve emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının olay yerinde suçüstü yakalanarak tutuklandığını ve ardından gönüllü bir ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Verilen ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ifade eden polis, olayla bağlantılı başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığının araştırıldığını söyledi. Polis, ayrıca motorların temin edilme şeklinin, nereden getirildiğinin ve kime ait olduklarının da soruşturma kapsamında incelendiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, delillerin toplanması ve varsa suç ortaklarının tespiti için zamana ihtiyaç olduğunu ifade ederek zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

