Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt İlçesi tarafından düzenlenen Güzelyurt buluşmasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katıldı.

Tatar ve Üstel, UBP Girne Kadın Kolları tarafından düzenlenen Girne buluşmasına da katıldı. Birlikte kazanacağız sloganıyla düzenlenen etkinliklerde konuşan Tatar, egemenlikten ve devletten taviz verilmeyeceklerini söylerken, Üstel, siyasi istikrarın önemine değinerek, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için güçlü destek istedi.

Asla taviz vermeyeceğiz

Girne’deki etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine dikkat çekerek, “Bu topraklarda egemenliğimizden, devletimizden ve bayrağımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kadınlarımızın bu davadaki azmi ve kararlılığı bizlere güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel ise, partinin başarısında kadınların büyük rol oynadığına vurgu yaparak, “Kadınlarımız siyasetin lokomotifidir. Her evin, her sokağın, her mahallenin nabzını tutan sizlersiniz. Sizlerin sahadaki varlığı, birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatıdır” dedi.

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal dasalonu dolduran partililere hitaben yaptığı konuşmada, “On dokuz Ekim’de bu vatanın, bu milletin egemenliğini koruyacağız. Bugün burada sadece bir kahvaltı için değil, devletimize ve bayrağımıza bağlılığımızı göstermek için toplandık” ifadelerini kullandı.

Her büyük projenin altında UBP'nin imzası var

Üstel, Güzelyurt İlçesi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ise 2013 yılından sonra muhalefetin hükümet görevini yürütmek yerine iktidardan bir an önce gitmenin hesabını yaptığını belirterek, “Halkımız bizi de gördü, onları da gördü. Biz hükümet olarak Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın önderliğinde yıllardır yarım kalan, bekleyen projeleri tamamladık” dedi.

Muhalefetin görevde olduğu dönemde Güzelyurt’a yatırım yapmadığını hatırlatan Üstel, “Çünkü muhalefet için Güzelyurt hep pazarlık konusuydu. Ancak dönemin UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu ve dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hiçbir zaman Güzelyurt’u pazarlık konusu yapmadı” ifadelerini kullandı.

"Güzelyurt'a yapılan her büyük projenin altında UBP'nin imzası var" diyen Üstel, “Güzelyurt’a uzun zamandır beklenen yol yapıldı. Dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin büyük çabalarıyla Güzelyurt Hastanesi inşaatında mesafe alındı. Ancak muhalefet geldiğinde hiçbir şey yapmadı. Biz ise halkımıza söz verdik: Bitireceğiz dedik. Ve şimdi, 15 Kasım’da Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile birlikte Güzelyurt Hastanesi’ni halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Üstel, bölgede temeli atılan soğuk hava deposunu da hatırlatarak, “Bölge narenciyeciliğin merkezidir. 15 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Şubat ayında hizmete girecek. Narenciyede yaşanan sıkıntılara rağmen halkımıza hiçbir sorun yansıtmadan çözümler ürettik. Ayrıca 27 yıl aradan sonra sosyal konut projesi yeniden başlatıldı ve ilk temel Güzelyurt’ta atıldı” dedi.

Güzelyurt için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Üstel, “Belediye başkanımız ve muhtarlarımızla istişare içindeyiz. 2026 yılı için de Güzelyurt’a yönelik projelerimiz hazır. Bugüne kadar Güzelyurt’a verdiğimiz hiçbir söz havada kalmadı. Güzelyurt halkının tek isteği kaldı; Güzelyurt’un denizle buluşması. Bu hasreti de sona erdireceğiz. Ama şunu unutmamalıyız: Tüm bunlar siyasi istikrar sayesinde mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

Siyasi istikrarın devamı için güçlü destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın halkın desteğiyle göreve geldiğine dikkat çeken Üstel, “19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, iki egemen devlet vizyonunun seçimidir. Siyasi istikrarın devamı için sizlerden güçlü destek istiyorum. Siyasi istikrar sürdükçe verilen sözler yerine getirilebilir. Bundan dolayı diyorum ki: Durmak yok, yola devam” dedi.

Üstel, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkı için tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, “Bizler 29 milletvekilimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla kenetlendik. Amacımız, siyasi istikrarı devam ettirmek ve ülkenin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmektir” şeklinde konuştu.