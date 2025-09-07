2027’de Avrupa’da

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanı Karim Badawi dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Kons-tantinos Kombos ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile görüştü.

Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmede, Karim Badawi’nin Mısır ve ENI-Total/Energies konsorsiyumu ile önümüzdeki günlerde imzalanacak, sözde Rum MEB’inin 6’ncı parselindeki “Kronos” yatağındaki doğal gazın değerlendirilmesiyle ilgili anlaşmalarda kaydedilen teknik ve ticari ya ilerleme hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Badawi yaptığı açıklamada, Kıbrıs’tan çıkacak ilk gazın 2027’de Avrupa’ya ihraç edileceğini söyledi.

Haravgi'de yer alan habere göre; Rum Enerji Bakanı Papanastasiu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Badawi’nin, ENI ve Total/Energies ile imzalanacak anlaşmayla ilgili ilerlemeler hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Papanastasiu, şu anda kesinleştirme aşamasında bulunan ve önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen anlaşmaların, doğal gazın Damietta terminalinde sıvılaştırılmasından uluslararası piyasalara ihracına kadar tedarik zincirinin tamamını kapsayaca-ğını söyledi.

Papanastasiu, Kronos’un geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili nihai planın sunulmasıyla Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki yatakla ilgili iş birliğinin kritik aşamaya gireceğini belirtti. Siyasi yön-lerin belirlendiğini söyleyen Papanastasiu, 2025 sonuna kadar nihai yatırım kararlarının alınması ve ilk doğal gaz üretiminin 2027 içerisinde başlaması hedefiyle şirketlerle eşgüdümle hareket ettiklerini kaydetti. Papanastasiu, bu projenin Mısır ile ortak hedefleri olan Doğu Akdeniz’de yeni bir enerji koridoru oluşturmak, bölgenin ve Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğini güçlen-dirme konusunda mihenk taşı olacağına dikkat çekti.

Karim Badawi ise ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğinin, “Zohr yatağındaki tesislerin ve Mısır’daki altyapıların Rum doğal gazını Avrupa piyasalarına ihraç platformu” olarak kulla-nılması üzerine odaklandığını söyledi.