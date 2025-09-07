‘Gerekli önem verilmeli’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlü bir toplumun temeli olduğunu vurguladı.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Öztürkler onların potansiyelini ortaya çıkarıp onlara eşit ve adil bir yaşam sunmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Başkanı Ersin Görsay ile beraberindeki öğrenci ve öğretmenleri Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler,ÖZEV’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özel eğitimin önemli bir merkezi olduğunu vurguladı.

Öztürkler, geçmişte birçok kez ÖZEV’i ziyaret ettiğini, öğrencilerle bir araya geldiğini ve kurumun sunduğu sıcak ortamda eğitimin geleceğine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÖZEV’in 20. gurur yılını kutlayarak, başta Ersin Görsay olmak üzere tüm öğretmenlere ve çalışanlara teşekkür eden Başkan Öztürkler, özel eğitimin kolay bir alan olmadığını, büyük özveri ve sevgiyle yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için Vakfın önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Öztürkler, ”Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların potansiyelini ortaya çıkarmak, eşit ve adil bir yaşam sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin, güçlü bir toplumun temeli olduğunu dile getiren Öztürkler, bu alanda emek veren tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Görsay: 150 çocuğa eğitim veriyoruz

Görüşmede konuşan ÖZEV Başkanı Ersin Görsay ise yaklaşık 150 çocuğa eğitim verdiklerini kaydetti.

Görsay, devletle bütünleşmiş bir yapı anlayışıyla özel eğitimi sürdürdüklerini ifade ederek, bu sayede hem ailelere fırsat eşitliği sağlandığını hem de dünya standartlarına yakın bir eğitim modeli sunabildiklerini belirtti.

Kabulün ardından ÖZEV’den gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Meclis Genel Kurulu ve Kütüphaneyi ziyaret etti.

