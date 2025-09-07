Gençler doyasıya eğlendi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest 25’ gençlik konserleri, Cuma akşamı unutul-maz bir geceye sahne oldu. Girne Batı Doğa Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte sahneye çıkan ünlü sanat-çı Teoman, coşkulu performansı ve sevilen şarkılarıyla binlerce hayranını büyüledi.

Festival kapsamında ilk olarak Reva, saat 19.00’da sahne aldı. Ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz, saat 20.30’da dinleyicilerle buluştu. Gecenin finalinde Teoman, saat 22.30’da sahneye çıkarak muhteşem bir konser sergiledi ve hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Saat 18.00’de kapılarını açan etkinlik alanında yiyecek ve içecek stantları etkinlik boyunca hizmet ver-di. Katılımcılar, güzel havada müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Girne Batı Doğa Parkı, Teoman konseriyle adeta gençlik ve müzik festivali rüzgarını yaşadı.

