İşte adalet

Fransız Mahkemesi, Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozye 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezası verdi. Sarkozy, Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkum edilen ikinci cumhurbaşkanı ve gerçek hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.

Siyasetten emekli olmasına rağmen muhafazakarlar arasında hâlâ etkili olan Sarkozy’nin karara itiraz etmek için 10 günü var.

Fransız yargısı, Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyası sırasında L'Oreal'in veliahtı Lilianne Bettencourt'tan yasa dışı para aldığı iddiasını inceleyen yargıca daha iyi bir pozisyon teklif ettiğini tespit etti. Eğer Yargıç Gilbert Azibert Sarkozy'e dava ile ilgili gizli bilgileri verseydi Monaco'da daha rahat bir göreve atanacaktı.