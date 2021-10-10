İşte demokrasi

Avusturya'nın 35 yaşındaki başbakanı Sebastian Kurz, 2016 yılında Avusturya Halk Partisi'nin başına geçmek ve başbakan olmak için, ‘ısmarlama anketler yaptırdığı, Fellner Medya Grubu'na haber desteği için mali kaynak sağladığı’ suçlamaları nedeniyle istifa etti.

Dün saat 19.40 sıralarında açıklama yapan ve yaklaşık 1.5 yıl başbakanlık görevini yürüten Kurz, “Ülkem benden daha önemli. Şimdi istikrar ve bunu sağlayacak koşullara ihtiyacımız var. Çözüm için yolu açmak istiyorum” diyerek istifasını duyurdu.

Kurz, iktidardaki Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri ve Meclis Grup Başkanı olarak kalmak istiyor. Başbakanlığı ise Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in üstlenmesi kararlaştırıldı. Bu durumdaki amacın Yeşiller ile mevcut hükümetin bu şekilde devamını sağlamak olduğu öğrenildi.

Schallenberg, Kurz’a yakınlığıyla biliniyor ve Kurz’un kabinesinde birlikte çalışıyordu. Yeşiller'in, bu istifanın ardından sunulan çözüme nasıl tepki vereceği merakla beklenirken Avusturya demokrasisinde, böyle bir geçişe pek de sıcak bakılması beklenmediği öğrenildi.