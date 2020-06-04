Tümü serbest kaldı

Girne’de bir eğlence yerinin park alanı içerisinde meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan Doğuş Canbolat (23), Marleigh George Kubilay Reece (21), Erdoğan Hüseyin Candaş (19), Simay Taşkın (19), Tanya Lydia Ilancaster’ın (18), Hasan Hüseyin Dönmez (26), Ömer Göksu ve (26) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23.40 sıralarında bir eğence mekânının park alanı içerisinde, zanlılar Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster’ın bir taraf olup, Hasan Hüseyin Dönmez ve Ömer Göksu ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında Hasan Hüseyin Dönmez’in alından, Marleigh George Kubilay Reece’nin ise dirsek kısmından yaralandığını ifade etti.

Polis, yapılan ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, Doğuş Canbolat, Marleigh George Kubılay Reece, Simay Taşkın ve Tanya Lydia Lancaster’in ekipleri görünce araçlarına binip kaçtıklarını söyledi.

Polis, Erdoğan Hüseyin Candaş, Hasan Hüseyin Dönmez ve Ömer Göksu’nun ise olay yerinde tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, kaçan zanlıların da LA 709 plakalı araç içerisinde Lapta Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, kavganın çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ve tüm zanlıların olay esnasında alkollü olduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi. Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Farklı teminat şartları belirlendi

Mahkeme, Marleigh George Kubilay Reece, Erdoğan Hüseyin Candaş, Simay Taşkın, Tanya Lydia Ilancaster için birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı Chriwat Champakun’un da 5 bin TL nakit teminat yatırması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına karar veren mahkeme, Doğuş Canbolat için de 2 kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mehmet Yıldırım da 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.