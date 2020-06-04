İşçilerin gözü bu toplantıda

Sınır kapılarının açılamamasından dolayı Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin mağduriyetleri devam ederken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi yarın toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi.

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ve sağlık bakanı Ali Pilli’yi Cuma günü saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında toplantıya davet etti. Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk eş Başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istedi…”

Üçüncü eylem yapılacak

Bu arada Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, her iki kesimde hayat normale dönerken, kapıların açılmamasından dolayı mağdur olduklarını belirterek, Mayıs ayı içerisinde iki kez eylem yaptı.

Son eylemlerini önceki gün Meclis önünde gerçekleştiren vatandaşlar bugün yeniden toplanacak. Vatandaşlar, bugün Meclis önünde üçüncü eylemlerini yapacak.

Keleşzade: Emekçiler zor durumda

Öte yandan Bağımsızlık Yolu, halk sağlığını tehlikeye sokmadan, işleri Güney Kıbrıs’ta olanların güneye gidip gelmeleri için çözümün mümkün olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Propaganda Sekreteri Mustafa Keleşzade, kuzeyde kalan ancak işleri Güney Kıbrıs’ta olanların karşı karşıya kaldığı mağduriyet ve işlerini kaybetme tehlikesi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Güneyde çalışan emekçilerin durumunun bazı milliyetçi çevrelerce malzeme haline getirildiğini savundu.

Keleşzade, “‘Kıbrıs Cumhuriyetçi’ çevrelerce emekçilerin yaşadığı bu mağduriyet Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, ‘Anavatancı’ kesimlerce ise Türkiye ile yakınlaşma fırsatı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır” dedi ve bu yaklaşımları kınadıklarını belirtti.

PCR testleri ile lojman maliyetlerinin emekçilerden talep edilmemesi gerektiğini de kaydeden Keleşzade, maliyetin patronlar tarafından ödenmesinin sağlanmasını istedi.