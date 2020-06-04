Tüm hizmetler işkence ile

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını sonrasında tüm hizmetlerin durması nedeniyle araçlarını muayeneden geçiremeyen vatandaşlar ‘cezasız işlem’ yaptırabilmek için ilgili şube önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis Genel Müdürlüğü Araç Muayene Şubesi önünde saatlerce bekleyen vatandaşlar, böylesi bir baskı altında kontrollerin sağlıklı yapılamadığına dikkat çekti. Vatandaşlar “Saatlerce bekledikten sonra sırası gelene muayene yapılıyor ama bunun ne kadar sağlıklı olduğu tartışma konusu” dedi.

Devletin bu tür hizmetlerden para aldığına dikkat çeken vatandaşlar, uzun süre bekletildikten sonra ödeme yaptıklarını belirterek “Dünyanın başka ülkelerinde bu tür hizmetler çok daha farklı yöntemle yapılırken bizde neden hala insanlara işkence çektiriliyor?” diye sordu.

Süre uzatılmalı

Diyalog muhabirine konuşan ve hükümetin ‘Cezasız işlem’ uygulamasıyla ilgili süreyi uzatması ve bunun halka duyurulması gerektiğini belirten vatandaşlar şunları kaydetti:

“Coronavirüs salgını yüzünden iş yapamaz hale gelen vatandaşlarımızın ekonomik durumu resmen çökmüştür. Hal böyle iken bizden kaynaklanmayan bir durum nedeniyle araç muayenelerini yaptırmaya gelenlere daha çağdaş hizmetler verilmeli. Şubeler artırılmalı ve zaman yetmiyorsa indirim süresi uzatılmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 11:29