‘Kabul edilemez’

İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal planına Türkiye'den ve uluslararası arenadan sert tepkiler yükseldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşaması olarak nitelendirdiği Gazze’deki askeri harekâtın genişletilmesi kararını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık açıklamasında, bu kararın uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurduğu, bölgesel istikrarsızlığı artırdığı ve insani krizi derinleştirdiği vurgulandı. Uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve insan haklarının korunmasının bölgedeki kalıcı barışın tek yolu olduğu ifade edilerek, İsrail’in işgal planını derhal durdurması, Gazze’de ateşkesi kabul etmesi ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlaması çağrısı yapıldı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi’ne, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine karşı bağlayıcı kararlar alma görevi hatırlatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etmeye yönelik planını "karanlık bir adım" olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, bu planın uluslararası hukuku ve insanlığı hiçe saydığını belirterek, planı lanetledi ve uluslararası kurumları İsrail’e karşı durmaya davet etti. “Bugün Gazze’yi ve Filistin’i savunmak, hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgal kararını “lanetli” olarak tanımlayarak, “Bu lanetli karar insanlığı işgal etme girişimidir” ifadelerini kullandı ve tüm dünyaya “Nazi işgaline karşı durma” çağrısında bulundu.

Dünyadan da tepki sesleri yükseldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’yi işgal kararının çok endişe verici olduğunu ve milyonlarca Filistinlinin durumunu daha da kötüleştireceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’yi kontrol altına alarak soykırım planladığını duyurdu. Fransa ise İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planını şiddetle kınadı.

İsrail yönetimi, planı “işgal” olarak nitelendirmekten kaçınarak “kontrol” ifadesini tercih etti. Ancak uluslararası ve bölgesel aktörler bu kararı geniş kapsamlı işgal ve soykırım olarak değerlendirerek, barış ve insan hakları perspektifinden tepki gösterdi. Tüm taraflar, kalıcı barışın ancak uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temelinde sağlanabileceği görüşünde birleşti.

"Gazze kentinin" işgalini onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi dün sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtilmişti.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.