Destan yazıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Şanlı Erenköy direnişinin 61’inci yılı töreninde yaptığı konuşmada destan yazıldığını söyledi.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümü törenlerle anıldı. Erenköy Şehitliği’nde sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, direniş kahramanları ve şehitler saygıyla yad edildi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları, KKTC, Kerkük, Gürcistan ve Filistin’den gelen izciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı.

Kabirlere çiçekler bırakıldı, dualar okundu

Anma programı şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla tamamlandı.

Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü için sabahın erken saatlerinde minibüslerle Erenköy’e giden çok sayıda ziyaretçi, gün boyu süren etkinliklere katıldı. Programda, direniş ve silah sevkiyatını konu alan canlandırmaların yanı sıra müze ziyareti, çeşitli aktiviteler ve ikramlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının direnme gücünün simgesi olduğunu belirterek, “Mücahitlerimiz ve Türkiye’nin desteği olmasaydı, 1974’e kadar direnmemiz mümkün olmazdı” dedi. Direnişin Kıbrıs Türk tarihine altın harflerle yazıldığını vurgulayan Tatar, 8 Ağustos 1964’te Türk Hava Kuvvetleri’nin müdahalesi ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in kahramanlığını da hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının bugün de destan yazmaya devam ettiğini belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü bir şekilde geleceğe yürüdüğünü söyledi.

Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, 8 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinin mihenk taşlarından biri olduğunu söyleyerek, gençlerin Türkiye desteğiyle destansı mücadele verdiğini kaydetti. Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ise, o dönemde eğitimini bırakarak direnişe katılan öğrenciler ve köylülerin büyük fedakarlık gösterdiğini anlattı.