Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin “Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” etkinliği önceki akşam Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Tufan Er-hürman gecede yaptığı konuşmada, “Ortak sözümüzü üretmeye, sözümüzü söylemeye, geleceğe imza atmaya; bir umudu büyüttükçe büyütmeye geldik” dedi.

Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Toplum-cu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, birçok milletvekili, belediye başkanı, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı belirtildi. Etkinlikte ayrıca Retro Çalgıcıları da sahne aldı.

Hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını kaydeden Erhürman, “Bu halk hep birlikte kazanacak. Bu ülkeyi çocuklarımız, torunlarımız için hep birlikte yöneteceğiz.” dedi.

“Bizim kaybedecek bir beş yılımız daha yok. Çocuklarımızdan beş yıl daha çaldırtmayacağız” diyen Erhürman, her kesimle diyalog kuracaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’nın bir saray, bir köşk olmadığını, bu ülkenin tamamını temsil eden; halkı kapsayan, bu halkın evi olacağını ifade eden Erhürman, “Bir kişinin ve çevresinin sarayı olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığının, bir yandan çözüm için dünyayla buluşmak adına uğraşırken; içerideki dertler konusunda da ‘benim yetkim yok’ demeyeceğini belirten Erhürman, “Bu halkın ekonomide, eğitimde, sağlıkta, trafikte, yolsuzlukta yaşadığı her sorun, 20 Ekim’den sonra cumhurbaşkanlığının da sorunu olacaktır.” ifadelerine yer verdi.



“Her bir araya geldiğimizde kazandık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da gecede yaptığı konuşmada, birliktelik me-sajı vererek, “Her bir araya geldiğimizde kazandık.” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de gecede yaptığı konuşmada, “Cumhur-başkanlığına, bu ülkeyi temsil eden; hukukun üstünlüğüne inanan, toplumunun hassasiyetlerini bilen birini seçeceğiz. Böyle bir cumhurbaşkanıyla oralarda karşılaşacağız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025, 09:52