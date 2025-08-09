Şarkıları birlikte söylendi

Kuzey Kıbrıs’ın en yeni ve görkemli otellerinden Merit Royal Gardens Hotel & Casino, açılış konserleri serisinin üçüncüsünde Karadeniz’in hüzünlü ezgileri ve coşkulu ritimlerini misafirleriyle buluşturdu.

6 Ağustos akşamı sahne alan sevilen sanatçı Selçuk Balcı, müzikseverlere hem duygusal hem de eğlen-celi anlar yaşattı.

Konserin başında “Mimoza Çiçeği” adlı eseri seslendirerek usta sanatçı Volkan Konak’ı anan Balcı, ge-ceye anlamlı bir başlangıç yaptı. Salonda duygusal bir sessizlik oluşurken, sanatçının içten yorumu uzun süre alkışlandı.

Daha sonra tempoyu yükselten sanatçı, “Tulumcu Lidu Lidu” ve “Ağla Yüreğim Ağla” gibi sevilen eser-leriyle izleyicileri coşturdu.

Gecenin en eğlenceli anı ise Balcı ile vokalistinin sahnede gerçekleştirdiği doğaçlama “aşık atışması” oldu. Sanatçının esprili yorumları ve vokalistinin mizahi yanıtları, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Konserin finalinde ise Karadeniz’in simgesi haline gelen “Mağusa Limanı” türküsünü seslendiren Balcı, güçlü yorumu ile salondan büyük alkış aldı.