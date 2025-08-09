Hükümet işi sıkı tuttu

Limasol’un dağlık kesimlerinde 23-24 Temmuz tarihlerinde meydana gelen yangına ilişkin inceleme yapmak üzere Güney Kıbrıs’a giden ABD’li ekibin incelemelerine başladığı, ikinci bir ekibin daha geleceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; ABD’li ekibin 20 Ağustos'a kadar araştırmalarına devam etmesi, ikinci ekibin ise ilk ekibin kaldığı yerden araştırmayı devralmasının öngörüldüğünü yazdı. Gazete; ABD’li ekibin yangının çıkış noktası olan “Malya” (Bağlarbaşı) köyüne giderek incelemelerde bulunduğunu aktardı.

157 kişinin acil ihtiyaç

Gazete bir diğer haberinde ise, yangında evleri kaybeden, 30’u yaşlı 157 kişinin acil ikamet-gah ihtiyacı bulunduğunu, hükümetin bu kişilerin ihtiyaçlarına öncelik vereceğini yazdı.

Rum Dağlık Bölgelerin Kalkındırılması Komiseri Haralambos Hristofinas, 157 kişinin barınma ihtiyacının bulunduğunu, bu kişilerin uzun süreli barınmalarını sağlayacak önlemleri araştırdık-larını belirterek, yangında evleri kaybedenlerin bir kısmının ailelerinin veya arkadaşlarının ya-nında, bir kısmın ise geçici barınma noktalarında kaldıklarını ifade etti.

Hristofinas, kira yardımı yapılması kararının 1 Eylül’den itibaren geçerli olması yönünde alı-nan kararın da öne çekildiğini, başvuru yapılması halinde ihtiyaçlı kişilerin kira yardımından hemen faydalanılabileceğini aktardı.