4 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale’de iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Merkez Sarıcaeli Mahallesi yakınlarında başlayan ilk yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, Bayramiç ilçesindeki ikinci yangın nedeniyle beş köy boşaltıldı. Toplamda 785 kişi tahliye edildi, 24 kişi dumandan etkilendi. Yangınlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İlk yangın saat 13.20’de orman dışı bir alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yerleşim yerlerine yayıldı.

“Yangın, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Engelli Bakım Merkezi ve kısmen açık olan öğrenci yurdunu tehdit etti. Hastaneden 72, bakım merkezinden 57, radyo televizyon vericisinden 2 kişi olmak üzere toplam 131 kişi güvenli alanlara alındı.

İlk yangından dört dakika sonra Bayramiç ilçesinde ikinci bir yangın çıktı. Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın kısa sürede tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçradı. Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri boşaltıldı. Bu bölgelerde toplam 654 kişi tahliye edildi. Saçaklı köyünde çok sayıda ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangınlara 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği gün içinde kapatıldı, akşam saatlerinde kuzeyden güneye tek yönlü olarak açıldı. Çanakkale Havalimanı’nda uçuşlar bir süre durduruldu.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltındaki 4 şüpheli hakkında işlemler sürüyor. Bayramiç’te alevler yer yer devam ederken, ekiplerin gece boyunca söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

