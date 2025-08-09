Denetimler sürecek

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Temmuz ayı boyunca İskele Belediyesi sınırları içeri-sinde yürüttüğü rutin kontroller kapsamında 7 iş yerinde son kullanım tarihi geçmiş 835 ürüne el koy-du.

Söz konusu ürünler, belediyenin ilgili birimi tarafından imha edildi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre; İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Temmuz ayı boyunca hijyen ve sağlık kurallarına uymayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Ağustos ayı boyunca da denetimlerine devam ede-cek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığını koruma noktasında bu tür denetimlerin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti. Denetimlerin sadece yaz aylarında değil; yıl boyunca aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirten Sadıkoğlu, özellikle yaz döneminde artan tüketim nedeniyle denetimlerin daha da sıklaştırıldığını kay-detti.

