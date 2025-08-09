Tümünü harcadı

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık olarak, tahsil ettiği yüklü miktardaki parayı iş yerine vermeyerek çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Ali Yağmur’un çek sahtelediği de tespit edildi.

İş yerine ait bir milyon 697 bin TL para çaldığı ve tümümü harcadığı açıklanan zanlı yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis; Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında işyerine ait alacaklar karşılığında düzenlediği 3 makbuz ile tahsil ettiği 7 bin dolar parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığını açıkladı. Polis, şikayetin 19 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını; zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten polis; 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının şirketin 17 müşterisine ait 27 bin 618 dolar, 3 bin 720 Sterlin, 100 Euro ve 203 bin 002 TL tutarındaki tahsilatları da çaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis; ayrıca zanlının iki firmadan makbuzsuz olarak tahsil ettiği 2 bin dolar ve 3 bin 500 Euro'yu da şirkete vermediğinin ortaya çıktığını açıkladı. Polis; ayrıca zanlının bin 500 dolar tutarında çek sahtelediğini de söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme 4 kefil istedi

Mahkeme; zanlının 150 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve 4 kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

