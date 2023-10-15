Başka bir usulsüzlük

Esengül AYKAÇ

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, son günlerde kamuoyunda geniş yer tutan sahte reçete soruşturmasına değinirken, başka bir noktaya dikkat çekti.

Çırakoğlu, sigortalı optik gözlük alımlarında ve sigortalarca yapılan ödemelerde de şaibe olduğunu söyledi.

Çırakoğlu, hiç gözlük almamasına rağmen sosyal sigorta kayıtlarında 3 adet gözlük aldığına ve dairenin ödeme yaptığına dair kayıt olduğunu açıkladı.

Tv2020’de Güne Merhaba programına konuk olan Çırakoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Reçete yolsuzluğu ile ilgili de konuşan Çırakoğlu, sigortalı gözlük alımlarında ve sigortalarca yapılan ödemelerde de şaibe olduğunu kaydetti. Çırakoğlu şöyle konuştu:

“Yanımda çalışan bir arkadaş gözlük almaya gidelim dedi ve arkadaşımla birlikte doktora gittiğimizde benim de muayene olmamı istedi. İkimizde özel bir hastanede muayene olduk. Yanımdaki arkadaşıma sigortalardan para çıktı, bana çıkmadı. Neden sigortadan yararlanamadığımı sorduğumda ise daha önce bu haktan yararlandığımı söylediler. Ben daha önce sigortalardan kart bile almadım. Döneminin müdürünün yanına gittik ,durumu anlattık ve dairedeki ilgili kişiyi çağırdı. Kaydıma baktılar üç tane gözlük aldığım görünüyordu. Öyle bir şey yok” dedi.



Müdür şaibe olduğunu kabul etti

Çırakoğlu, ilgili birimlerden olayı araştırınca, daha önce gözlük almamış olmasına rağmen adına düzenlenmiş gözlük alımı olduğu ve bunun karşılığında da ödeme yapıldığının ortaya çıktığını kaydetti.

Çırakoğlu, “Müdüre, bu durumu polise şikayet edersek, ne olacağını sordum. Müdür haklı olduğumu söyledi. Aşağıda kamyonlar dolusu evrakların olduğunu söyledi. Müdür, polisin gelip o evrakları alıp tek tek inceledikten sonra kimlerin adına imza atıldığını tespit etmesi gerektiğini söyledi. Bir şeylerin döndüğünü o dönem de müdür de kabul etti. Evrakların tek tek incelenmesinin uzun sürdüğünü düşündüğüm için o dönem ben de polise gitmedim” diye konuştu.