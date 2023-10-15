İhbar ele verdi

Aldığı ihbar üzerine Lefkoşa’da Hakan Kalkan isimli şahsın evinde arama yapan polis, 20 gram hintkeneviri, 8 gram kokain ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 8 bin TL ele geçirdi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Ekim 2023 tarihinde zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı saat 17.30 sıralarınca zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldığını bellirtti. Polis, yapılan aramada, y 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 binTL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne’de 45 gram ele geçirildi

Öte yandan Girne’de önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında A.E.O.(E-35)’nun üzerine yapılan aramada, yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.