Güvenlik kameraları incelemede 

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa'da, iki ayrı yerdeki işyerinin ön camı kırılarak hasara uğratıldı. İlk saldırı Üç Çakıllar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerine karşı gerçekleştirildi. Kimliği meçhul şahıs veya şahıslar, henüz tespit edilemeyen sert bir cisim ile iş yerinin ön camını kırdı. İkinci saldırı ise 28. Tümen Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir başka iş yerinde meydana geldi. Kimliği meçhul şahıs veya şahıslar, bilye ile iş yerinin ön camını kırdı. Polis, 13- 14 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polis, çevre güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırganların yakalanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.