Yedi kişi yaralandı

Polonya'nın Ostroleka kentindeki bir okulda 19 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu biri öğretmen olmak üzere 7 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci yakalanarak gözaltına alındı.

Polonya'nın kuzeydoğusundaki Mazovya Voyvodalığı'nda yer alan Ostroleka şehrindeki bir okulda yerel saatle 11.00 civarında 19 yaşındaki öğrenci, diğer öğrencilere ve bir öğretmene bıçakla saldırdı.

Polisten yapılan açıklamada, öğretmen ve 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralananların kaçının öğrenci olduğu net olarak öğrenilemedi ancak “çoğunun” öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı. RMF FM radyosu, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından kaçan 19 yaşındaki saldırgan öğrencinin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, zanlının ağaçlık bir alanda yüzükoyun yatırılıp kelepçelendiği anın fotoğrafını X platformundan paylaştı.

Saldırının nedeni bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaralıların tedavisinin kentteki bir hastanede devam ettiği belirtildi.

