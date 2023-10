‘Yollar güvenli değil’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yılın ilk 10 ayında trafik kazaları sonucu 38 kişi yaşamını yitirirken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yola çıktıkları zaman kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Bazı vatandaşlar, kazaların sürücülerin hatalarından kaynaklandığını söylerken, bazıları ise yolların kötü oluşuna bağladı. Vatandaşlar, aydınlatma başta olmak üzere yollardaki eksikliklere sürücü hataları da eklenince kazaların kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Ne dediler…?



Nafiye Hürtaş

“Son zamanlarda artan trafik kazalarının nedeni bence dikkatsizlik ve araç kullanırken cep telefonu ile uğraşmak ayrıca yolların bakımsız kalması sonucu yaşanan olumsuzluklar kazalara neden oluyor. Trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz ve bir yere gitmek için evden çıktığımız zaman kaza yaşayacağımız endişesi ile yolda gidiyoruz”

Fatma Yurtan

“Yollar ve trafik çok kötü. Biz her ne kadar trafik kurallarına uysak da birçok sürücü kural tanımıyor. Yollarda kendimizi güvende hissetmiyoruz. Evden çıkmaya korkar olduk. Evden çıkıp bir yere gitmek istediğimiz zaman kaza olacağına dair endişe taşıyoruz. Ailem var uzakta kalan ve onlara gitmek istediğimde korku yaşıyorum.”

Hasan Sütçü

“Trafik kazalarında son zamanlarda ciddi artışlar var ve bunların sebeplerinin başında aşırı sürat, alkol, dikkatsizlik ve yolların kötü durumda olması geliyor. Aracımla bir yere gideceğim zaman her an kaza yaşayacağım endişesi yaşıyorum. Ülkedeki yabancıların da çoğalmasıyla birlikte kazaların arttığını söylemek istiyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz yolları daha güvenli hale getirecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Musa Bal

“Trafik Kazalarında son zamanlarda ciddi bir artış var ve bunların başında kural tanımama, aşırı sürat ve yollardaki eksiklikler geliyor. Uyarıcı levhaların olmaması yolların çukurlarla dolu olması nedeniyle de kazalar yaşanabiliyor. Yollarda giderken endişe yaşıyoruz ;çünkü siz her ne kadar dikkatli olsanız da karşıdan gelen dikkatsiz bir sürücü kaza yapmanıza neden olabiliyor. Bu bağlamda yetkililerden beklentimiz yolları güvenli bir hale getirmeleri ve trafikte daha fazla denetim yapmalarıdır.”

Neriman Tecimer

“Son zamanlarda trafik kazalarında yaşanan artışların nedeni yollarımıza gereken önemin verilmemesi, önlemlerin alınmaması ve aydınlatmanın olmamasıdır. Bunların yanı sıra alkol ve dikkatsiz sürücüler sayesinde kazalar yaşanıyor. Her an kaza olabilecekmiş gibi endişe yaşayarak yollarda gidiyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz yolların daha güvenli hallere gelebilmesi için çalışmalar yapmalarıdır.”

Ali Kadı

“ Yurt dışından gelenlerin sorgulanmadan araç kiralaması ve trafikte olmasının yanı sıra yolların içler acısı hali kazalara neden oluyor. Yollar tarlalara döndü. Hem arabalarımıza hem de insanların canları zarar görüyor. Evden çıktığımız andan itibaren kaza yaşayacağız korkusuyla yollarda gidiyoruz. Beklentimiz yolların daha güvenli hale getirilmesidir.”

Kamil Birkaya

“Trafik kazalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Yeterli kontrollerin yapılamaması, dikkatsiz sürücülerin hat safhada olması ve yolların içler acısı durumu kazalara neden oluyor. Yollardaki eksiklikler hem araçlarımıza zarar veriyor hem de can güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Ben yolda giderken sürekli tetikteyim ancak karşımdan gelenin ne yapacağını kestiremiyorum. Beklentimiz yetkililerin bu sorunlara daha fazla can kaybetmeden çözüm üretmeleridir.”

Vehbi Yaşar Şahin

“Son zamanlarda ciddi kazalar yaşanıyor. Bunun temelindeki en büyük nedenlerinden biri araç sürücülerinin trafikte telefonla uğraşmalarıdır. Kıbrıs’ta herkes kırmızı plakalar hariç trafik kurallarına uyuyor ancak telefonla uğraşıyor olmaları tehlikeye neden oluyor. Yollarımız maalesef çok eski yapılar ve öncelikle bunların düzeltilmesi gerekiyor. Trafikte olduğumuz sürece tedirgin oluyoruz özellikle karanlık olan yollarda ve alkollü, telefonla uğraşan sürücülerden korkuyorum.”

Funda Aydoğan

“Ben bir trafik eğitmeni olarak şunu söylemek istiyorum ki herhangi bir eğitim, sınav sistemi olmadan birkaç soruyla sürücü adayına ehliyet veriliyor. Trafikte de eğitimsiz sürücüler olunca yollarınızda da eksiklikler bulununca trafik kazaları da haliyle artıyor. Yollarda en önemli sorun aydınlatmanın olmamasıdır. Anayollarda aydınlatma çok az ve bunlar da kazaya neden oluyor. Ben çok uzun süredir trafik eğitmeniyim ve kendime güveniyorum ancak karşıdan gelene kesinlikle güvenmiyorum.”

Gamze Çatal

“Ülkede son zamanlarda trafik kazalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Ehliyetlerin çok çabuk verilmesi, yolların güvenli olmaması, aydınlatmanın yetersiz ve dikkatsiz sürücülerin trafikte olması kazalara neden oluyor. Yola çıktığımız zaman kaza yağacağız endişesi taşıyoruz ve yolların daha güvenli bir hale getirilmesi için yetkililerden çalışmalar bekliyoruz.”