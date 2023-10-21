Kara operasyonları başlıyor

İsrail Hamas çatışmasında 14 gün geride kaldı. Filistinlilerin can kaybı 4 bini aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı ise bin 400'ü geçti. Hastanede yaşanan 500'e yakın kişinin ölümüne neden olan saldırının yankıları ise sürüyor.

İsrail hükümetinden art arda kara operasyonu ve Gazze'ye yardımlara izin verilmeyeceği açıklamaları geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bölgesel savaş uyarısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi.

İsrail ziyaretinin ardından ülkesine dönen ABD Başkanı Joe Biden, ulusa seslendi. Biden konuşmasında, Kongre’ye Ukrayna ve İsrail için acil bütçe talebi gönderileceğini ve İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi.

Gazze'nin toprakları azalacak

İsrail ordusu kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Cohen, "Savaşın sonunda sadece Hamas yok olmayacak. Gazze'nin toprakları da azalacak." dedi.

Diğer taraftan, İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'deki savaşın hedefinin Hamas'ı ortadan kaldırmak ve yeni bir güvenlik sistemi kurmak olduğunu duyurdu. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu için hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken, "tampon bölge" iddiası gündeme geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ni küçülteceğini söyledi ve Hamas'la savaşın sonunda bölgenin bir kısmının ilhak edileceği ya da yeniden işgal edileceği endişelerini arttırdı.

İsrail Savunma Bakanı: Savaşın amacı Hamas'ı yok etmek

Diğer taraftan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik savaşın, "Hamas’ı ortadan kaldırmayı ve Gazze’de yeni bir güvenlik sistemi kurmayı amaçladığını" ileri sürdü. Gazze’ye yönelik savaşın "3 aşamalı bir hamle" olduğunu söyleyen Gallant, "Bombardımanlı askeri eylemlerin ardından Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve yok etmek amacıyla, unsurlarını yok edecek ve altyapısına zarar verecek manevranın (kara savaşı) yürütüleceği ilk aşamadayız." dedi.

Bölgesel savaş uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yayımladığı video kaydında Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Başta Mısır olmak üzere Arapların ve İslam ülkelerinin tehcire karşı duruşunu öven Heniyye, bu duruşun desteklenmesi çağrısı yaptı. Heniyye, ABD yönetiminin diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarılı olamadığını aktardı.