Şok ifşaat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede ciddi bir kayıt dışılık olduğunu belirterek, gelecek ay içerisinde İçişleri Bakanlığı ile kapsamlı bir af çıkartacaklarını belirtti.

Daha önce çıkan afların bekleneni vermediğini söyleyen Gardiyanoğlu, yeni çıkacak affın kapsamı ile birlikte kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Gardiyanoğlu, çıkarılacak affın ardından kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini ve devlete karşı sorumlulukları yerine getirenle getirmeyeni bir tutmayacaklarını söyledi.

katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Gardiyanoğlu, “Kaçağa toleransım sıfırdır. Af bittikten sonra adaya vereceğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Tüm ilçelerde müfettişlerimiz denetimlere çıkacak. Kimse düşünmesin ki ben uzaktayım bana gelemezler, gerekirse sabahlara kadar tüm personelimiz denetimlerini yapacak. Kimseye kimsenin hakkını yedirtmem” dedi.

Bu andan itibaren kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını belirten Gardiyanoğlu “Hayatımda yapamayacağım hiçbir şeye yaptım demem. Bugüne kadar Çalışma Daireme bir bakın. İş sağlığı güvenliği tamam değil diye çok üst düzey bir partilimin yerini kapattım. Peki o inşaattan birisi düşerse, birine bir şey olursa bunun vebalini kim karşılayacak? Bu Çalışma Bakanı’nın omuzlarındadır. Çalışma Bakanı bu ülkede kimsesiz çocukların babasıdır, iş gücünün koruyucusudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Reçete yolsuzluğu nasıl ortaya çıktı?

Ülkede büyük infiale neden olan reçete yolsuzluğu ile ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Gardiyanoğlu, görevi devraldığında Sigortalar Dairesi Müdürü’nün her ay kontrol edilen reçete miktarlarında ciddi bir artış olduğunu kendisine söylediğini ve hangi doktorun ne kadar reçete yazdığına dair bir liste getirdiğini aktararak, bu listeye göre, bir ayda bir doktorun 7 bin 800 reçete yazdığını, başka bir doktorun ise 6 bin 900 yazmış olduğunu gördüklerini, bunun üzerine ise paydaşlarla görüşerek sistem hakkında bilgi aldığını ve konunun üzerine gitmeye karar verdiğini söyledi.

Hayattaki en büyük rehberinin vicdanı olduğu ve bundan hareketle paydaşları tekrar çağırdığını ve onlardan destek aldığını ifade eden Gardiyanoğlu, daha sonra Başbakan’ın desteğini de alarak PGM’ye suç duyurusunda bulunduklarını ve yaklaşık 1 hafta sonra da gözaltı olayları başladığını ifade etti, “Bazılarını yurt dışına çıkmaya çalışırken yakaladılar” dedi.