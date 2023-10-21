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196 milyon Euro’luk ‘Ekonomik Paket’

Rum Yönetimi, çok çocuklu ailelere eğitim yardımı yapacak, güneş enerjisiyle ilgili projelere destek verecek

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196 milyon Euro’luk ‘Ekonomik Paket’
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, pahalılığın yarattığı etkileri azaltmak amacıyla toplam değeri 196  milyon Euro olan ‘Ekonomik Önlemler’ paketini açıkladı.
   Haravgi gazetesinin haberine göre tedbirler kapsamında, 3 bin 860 çok çocuklu aileye, eğitim masrafları için yardımda bulunulacak ayrıca 429 bin haneye ve 106 bin işletmeye elektrik sübvansiyonu sağlanacak.
   Politis gazetesine göre alınan tedbirler arasında, ısınma amaçlı yakıt vergisinin düşürülmesi, et ve sebzenin 1 Aralık-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında sıfır KDV oranına eklenmesi ve işletmelerdeki güneş enerjisi projelerine destek verilmesi de bulunuyor.

Sendikalara mesaj verdi

   Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, alınan ekonomik önlemleri açıklarken siyasi partilerin, sendikaların ve toplumsal örgütlerin taleplerinde ölçülü olması yönünde mesaj gönderdiğini yazdı.
   Habere göre Hristodulidis, herkesi etkileyen belirsizlik, jeopolitik zorluklar ve benzeri görülmemiş yeniden düzenlemelerin tartışıldığı kritik dönemlerden geçildiğine dikkati çekti.
   Pandemi, Ukrayna savaşı ve İsrail’de şu anda yaşananların dünyanın ne kadar değişken olduğunu kanıtladığını belirten Hristodulidis, devletlerin çok düzeyli krizleri etkili bir şekilde aşabilmesi için güçlü reflekslere sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.
  Hristodulidis açıklamasında ayrıca, Rum ekonomisinin güçlü ve dayanaklı olmayı sürdürdüğünü de dile getirdi. 

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