Cumhuriyet 100 yaşında

Fehmi GÜRDALLI

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle duyduğu heyecanı paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Türk Ajansı Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, “Bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yani Doğu Akdeniz’deki iki Türk Devleti tarafından ‘tamam’ denmeyen hiçbir uluslararası senaryo, proje hayata geçmez. Biz artık bu bölgede oyun kurucuyuz. Eğer dünyanın gelişmiş diyebileceğimiz ülkeleri bu bölgede bir senaryo bir proje peşindeyse Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’yi hesaba katmak ve yanlarına almak zorundadırlar.”dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 100’üncü yıla özel kutlamalar ve etkinlikler yapılacağını vurgulayan Feyzioğlu, önceki gün başlayan kültür, sanat ve spor etkinliklerinin 3 Kasım’a kadar devam edeceğini ve tüm halkın bu etkinliklere davetli olduğunu belirtti.

Kurtuluş savaşı döneminde Kıbrıs Türkü’nün imkanları çerçevesinde, varıyla yoğuyla Anadolu’nun yanında olduğunun altını çizen Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesinde yanında olduğunu, bundan sonra da olacağını kaydetti.

“Rum yönetimi ırkçıdır”

Feyzioğlu, Rum yönetiminin kafasındaki federasyon modelinde Kıbrıs Türkünü azınlıktan öteye, kurucu unsur olarak görmeyi reddeden bir zihniyet olduğunu da bildirdi.

“Rum yönetimi ırkçıdır. Irkçılığını her vesileyle ispat etmiştir” diyen Feyzioğlu, çocuklara ve gençlere de ‘sen Helen’sin’ diye eğitim verildiğini belirtti.

Kıbrıs Türklerinin sahte vaatlerin, yalanların peşinde koşmaktan bıktığını söyleyen Türkiye Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, artık bu oyuna gelinmediğini ve Kıbrıs Türklerinin bağımsız, egemen, eşit bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini ilan ettiğini kaydetti.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı KKTC’de de kutlanacak

Cumhuriyetin 100’üncü yılının KKTC’de de büyük bir heyecanla kutlanacağını söyleyen Büyükelçi Feyzioğlu, yapılacak etkinliklerden de bahsetti.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, KKTC Kültür Bakanlığı ile birlikte gezici sinema tırı etkinliği yapacağını kaydeden Feyzioğlu, çocuk sinemasının köylere taşınacağını belirtti. Feyzioğlu Tatlısu, Mehmetçik, Güzelyurt ve Lefke’de gezici tırda çocuk sineması oynatılacağını, 18 Ekim’de başlayan etkinliğin 27 Ekim’e dek süreceğini söyledi.

