Yeni uygulama yürürlükte

Rum hükümetinin MİK(Menşe İsmi Korumalı) hellim üretiminde daha fazla keçi koyun sütünün kullanılmasına olanak sağlayan bir kararname yayımladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Hellimde Daha Fazla Keçi Koyun Sütü” başlıklı haberinde hükümetin, MİK hellim üretiminde, keçi koyun sütünün arttırılmasına olanak sağlayan, Eylül-Ocak ayları için, keçi koyun süt oranını, bugün geçerli olan yüzde 10’dan, yüzde 19’a çıkaran bir kararnameyi resmi gazete yayımladığını yazdı.

Bu kararnamenin, konuya müdahil tarafları hazırlıksız yakalanmasına neden olduğunu yazan gazete bu kararın ilk bakışta, küçük baş hayvan besicilerini memnun ettiğinin görüldüğünü ayrıca pazartesi yapmayı planladıkları protesto gösterisini askıya alma konusunda bir kez daha düşüneceklerinin tahmin edildiğini belirtti.

Diğer yandan bu kararın, nihai üründe artan oranı karşılamak için daha fazla keçi-koyun sütü tedarik etmek zorunda kalacak olan peynir üreticilerini-imalatçılarını ise memnun etmediğini belirten gazete, peynir üreticilerinin-imalatçılarının ayrıca hükümetin bu hamlesinin sektörün kapanmasına neden olacağını savunduklarını da yazdı.

Büyükbaş hayvan besicileri kanadında da çatırtılara neden olduğunu belirten gazete, hellim üretimi için endüstrinin artık buna ihtiyacı duymayacağı andan itibaren süt miktarının gereğinden fazla artmasının da beklendiğini yazdı.

Habere göre, Rum Tarım Bakanlığı, 2022 yılındaki keçi-koyun ve inek süt üretimine ilişkin olguları değerlendirerek, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına, MİK hellim üretiminde keçi-koyun süt oranının artırılmasını önerdi.

Peynir üreticilerinin işlenen süt cinsine ilişkin miktarlara yönelik açıklamalarına istinaden, bunların; MİK hellim üretimine yönelik keçi-koyun süt oranının Eylül-Ocak aylarından bugün geçerli olan yüzde 10’dan yüzde 19’a, Şubat-Kasım döneminde ise yüzde 25’e çıkarılmasına olanak tanıdığı da ifade edildi.