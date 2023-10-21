Dostları uğurladı

Kıbrıs Türk basını ve spor camiasının unutulmaz isimlerinden Özcan Özcanhan (86) dün son yolculuğuna uğurlandı. Özcanhan için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde anma töreni düzenlendi. Özcanhan’ın cenazesi, anma töreninin ardından İsmail Safa Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.

Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, CTP Milletvekili Sami Özuslu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, KTGB Başkanı Emin Akkor, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Özcanhan’ın ailesi, sevenleri, meslektaşları, spor ve gazeteci örgütleri temsilci ile üyeleri katıldı.

