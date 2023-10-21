Tablo üzücü

KKTC’de 2019 yılında 651, 2020’de 692 kanser vakası tespit edildi. Erkeklerde en sık görülen kanserlerin ilk sırasında prostat, kadınlarda ise meme kanseri var.

Erkeklerde en sık görülen diğer kanser türleri akciğer, bağırsak, mesane ve lösemi, kadınlarda ise en sık görülen diğer kanser türleri tiroit, kalın bağırsak, rahim ve lenf bezi kanseri.

Sağlık Bakanlığı, 1- 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker, meme kanseri hakkında bilgi verirken, 2019 – 2020 yıllarına ait kanser istatistikleri de açıklandı. Daha önce 7 yıllık istatistikler açıklanmıştı. Buna 2019 ile 2020’nin dahil edilmesiyle, KKTC’deki kanser vakalarıyla ilgili 9 yıllık istatistik hazırlanmış oldu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topçuoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Sağlık Bakanlığı Yayım ve İstatistik Şube Amiri Özgür Aldemir Pastırmacıoğlu, Kanser Kayıt Birimi Sorumlusu Dr. Minel Özen, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay’ın da konuşma yaptığı etkinlikte, erken tanının hayat kurtardığı da vurgulandı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail konuşmasında, “Hedef kanseri kendi ülkemizde tedavi edebilmekti. Birlikte çok şeyleri başardık. 30 yılın özeti buradadır” dedi.

İlk 5 kanser türü açıklandı

Kanser Kayıt Birimi Sorumlusu, Patoloji Uzmanı Dr. Minel Özen ise konuşmasında, 2 yıllık kanser verilerini paylaştı.

Özen, “bazal hücreli” diye tanımlanan lokal deri kanserleri dışında KKTC’de 2019 yılında 651 kişide, 2020’de ise 692 kişide kanser tespit edildiğini söyledi.

Özen, erkeklerde en sık görülen ilk 5 kanser türünü “prostat, akciğer, bağırsak, mesane ve lösemi”, kadınlarda en sık görülen 5 kanser tipini ise “meme, tiroit, kalın bağırsak, rahim ve lenf bezi kanseri” diye açıkladı.

Minel Özen, kanser kayıtları için nüfus verilerine ulaşmak durumunda olduklarını ancak bu konuda ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker ise ,katılımcılara meme kanseri hakkında bilgi verdi. Diker, poliklinikte günde 40-50 hasta gördüğünü, bu hastaların yarısının meme kanseri olduğunu söyledi.

Kadın olmanın başlı başına risk faktörü olduğunu belirten Diker, erken yaşta adet görme, menopoza geç girme gibi kadınlık hormonuna uzun süreli maruz kalmanın riski yükselttiğini kaydetti.