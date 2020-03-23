Karantinaya girdi

Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendini karantina altına aldığını duyurdu. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, dün yapmış olduğu açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendini karantina altına aldığını duyurdu. Sözcü Seibert, Merkel'in geçen cuma günü doktora gidip aşı vurulduğunu, aşı vuran doktorun Coronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

Merkel, dün yaptığı basın toplantısının ardından kendini karantinaya aldığını duyururken, hükümet işlerini evden yürütmeye devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan Merkel, ülkede Coronavirüsünün yayılmasını engellemek için sokakta iki kişiden fazla kişinin sokakta gezmesinin kısıtlandığını açıklamıştı.