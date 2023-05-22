24 Mayıs son gün

Serdar ŞENGÜL

Türkiye’de 28 Mayıs günü yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için, yurt dışında oy verme işlemleri devam ediyor. Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta 20 Mayıs günü başlayan oy verme işlemi dün de devam etti.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor salonuna akın eden TC vatandaşları oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Güzelyurt’ta oy verme, işlemi dün sona ererken; Lefkoşa ve Gazimağusa’da bu işlemler sabah 08.00 ile 22.00 arasında 24 Mayıs’a kadar devam edecek.

Oy kullanan TC vatandaşları Diyalog muhabirine konuştu:

Ne dediler…?

Mustafa Güler

“Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksinde rahat ve huzurlu bir şekilde oyumuzu kullandık. Tüm görevliler bize yardımcı oldu ve sıra fazla beklemeden hızlı bir vaziyette oy kullandık ailemizle. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, ülkemiz için hayırlısı olsun.”

Emine Gürpınar

“Antakyalı bir aileyiz 2019’dan bu yana KKTC’de ikamet ediyoruz. Rahat bir şekilde oyumuzu kullandık. Ülkemizin geleceği için herkes oyunu kullanmalı. Kullanmak istemeyen vatandaşlara çağrımdır oylarını lütfen kullansınlar, Demokratik bir yarışta biz vatandaşlarda üzerimize düşen görevi yapmalıyız.”

Musa Suiçmez

“Rahat bir ortamda oyumuzu kullandık. Seçimler 2’nci tura kaldı, ilk turda da Cumhurbaşkanımız Erdoğan öndeydi, ikinci turda da önde olacak. KKTC için de son 20 yılda bu ülkeye çok şeyler yapıldı. İnancımız o ki KKTC’nin de selameti için Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız, bizde gerekli desteği millet olarak sağlıyoruz. Güçlü Türkiye güçlü KKTC demektir.”

Osman Karadeniz

“Güzel bir atmosferde oyumuzu kullandık, iyi olan muhakkak kazanacaktır. Türkiye’miz için hayırlı olsun. Burada oy kullanırken gayet rahat ve sıra beklemeden oy kullandık gösterilen hizmetten memnunuz.”

İsmail Kaplan

“Adeta referandum havasında seçim geçiyor diyebilirim, genel itibariyle oy kullanmada zorlanmadık sıra beklemedik. Her Türk vatandaşı geleceğini, devletini düşünerek oy kullanmalı ve iradesini sandığa yansıtmalıdır.”

Hüseyin Gürlek

“ TC vatandaşı olarak görevimizi yaptık. 2 günde toplam 50 bin oy kullanıldı diye düşünüyorum Türkiye Cumhuriyeti için gerekeni yapıp oylarımızı kullanmalıyız. Herkese çağrım oylarını muhakkak kullansınlar, yarınlarda olacak her güzel şey için bizim de imzamız olmalı ülkemizin bütünlüğüne sahip çıkmalıyız.”