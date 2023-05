"Kimse mutlu değil"

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta psikolojik sorunların artmasının en önemli nedenlerinden biri olan ‘mutsuzluk’ konusunda Diyalog’a konuşan vatandaşlar, pahalılığı ilk sıraya yerleştirdi. Marketlerde fiyatların hemen her gün değiştiğine dikkat çeken vatandaşlar, bunun moral bozukluğuna yol açtığını söyledi.

Eğitim ve sağlıkta yaşanan sorunların da giderek arttığına dikkat çeken vatandaşlar “yaşanan bunca sorun yetmezmiş gibi, çoğunluğu yabancılardan kaynaklanan suçların patladığını görüyor ve korkuya kapılıyoruz. Böylesi bir ortamda mutluluktan söz edemeyiz” dedi.

Ne dediler…?

Nevcihan Acar

“Alışveriş yaparken hiç de mutlu olmuyorum çünkü her şey ateş pahası. Alışveriş yaparken aldıklarıma param yetecek mi diye düşünmekten helak oluyorum. Eskiden kendimi mutlu etmek için alışveriş yapıyordum ancak artık böyle bir şey mümkün değil. Öte yandan bu ülkede yaya olarak veya araçla yollarda olduğumuzda kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz. Yolların durumu ve trafik kurallarına uymayan sürücüler nedeniyle güvende değiliz. Devletin sağlık ve eğitim hizmetlerinden de hiç memnun değiliz. Eğitim de sağlık da sıfır. Ülkede yediğimizin içtiğimizin sağlıklı olduğuna dair de güvenimiz kalmadı. Tükettiğimiz ürünlerin ilaçlı ve hormonlu olduğunu düşünüyorum. Özetle KKTC’deki yaşantıdan ekonomik ve sağlık anlamında mutlu değilim.”

Ayşe Gül Taçoy

“Alışveriş yaparken mutlu olamıyoruz. Ülkede bu pahalılık devam eder devlet de denetim yapmazsa kimse mutlu olamaz. Aracımızla veya yaya olarak yollarda giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bazı ağır vasıta şoförleri ve taksiciler kural tanımadan yollarda gittiği için pek güvende değiliz. Devletin eğitim ve sağlık hizmetlerinden de memnun değiliz. KKTC’de eğitim ve sağlığın iyi olduğunu söyleyebilecek biri olacağını düşünmüyorum. Ülkede yediğimiz içtiğimize de pek güvenmiyoruz. Bol ilaçlı ürünler tüketiyoruz. Özetle KKTC’deki yaşantıdan ekonomik anlamda mutlu değilim.”

Aytekin Demirhan

“Alışveriş yaparken mutlu olamıyoruz. Alışveriş yaparken mutlu olduğumuz zamanlar çok eskide kaldı. İstediğimizi alamadığımız için mutsuz oluyoruz. Yolların durumu, kazalar, yollardaki eksiklikler ve kural tanımazlık nedeniyle yaşanan kazalardan dolayı güvende hissetmiyoruz. Ülkede yediğimiz içtiğimize güvenimiz yoktur. Devlet tahliller yapıyor ancak ben köylerden üretilen ürünleri almaya özen gösteriyorum. Eğer genç olmuş olsaydım bugün bu adadan kaçmayı düşünürdüm. Havasından suyundan değil. Bugün ülkedeki yabancılara göre bir ekonomi olduğu için her şey yükseliyor. Bugün örneğin bir ev kirası 100 liradan 500 liraya yükseldi. Esnafımız da ülkedeki yabancıları baz alarak fiyat belirliyor ve bu nedenle de pek mutlu değiliz.”

Sevgül Aylanç

“Alışveriş yaparken pek mutlu olamıyoruz çünkü fiyatlar çok yüksek. Yollarda olduğumuz zaman kendimizi pek güvende hissetmiyoruz. Devletin sağlık ve eğitim hizmetlerinden de memnun değiliz. Sağlık ve eğitim maalesef ülkemizde çökmüş durumdadır. Ülkemizde yediğimiz içtiğimize pek güvenimiz kalmadı. Genel olarak KKTC’deki yaşantıdan ekonomi ve güven kaybı nedeniyle pek memnun değiliz.”

Remzi Karanfiller

“Alışveriş yaparken pek mutlu olamıyorum. Genel olarak baktığımızda fiyatlar yüksek ve ucuz olan marketi tercih ediyoruz. Aracımla veya yaya olarak kendimizi pek güvende hissetmiyorum. Yollar perişan ve trafikte sürücülerin bir birine saygısı kalmadı. Bu nedenle kendimi güvende hissetmiyorum. Devletin sağlık alanında verdiği hizmetten pek memnun değilim. Yaşadığım bir sağlık sorunu nedeniyle Mağusa hastanesi acil servisine gittim ancak hizmet alamadığım için mecburen özel hastaneye gidip 5-6 bin lira para verip tedavi oldum. Bu nedenle sağlıkta devletin sağladığı hizmet memnun edici değildir. Yediğimiz içtiğimize de pek bir güvenim kalmadı. KKTC’deki yaşantıdan hiç memnun değilim. Nasıl geçineceğimizi bilemez olduk.”

Juniye Ergin

“Alışveriş yaparken daha önce mutlu olabiliyorduk ancak şimdi mutlu değiliz. Canımızın çektiğini almak için reyonun önünde kırk defa düşünür olduk. Aracımızla veya yaya olarak yolda giderken kural tanımaz şoförler ve yolların kötü durumu nedeniyle kendimizi güvende hissetmiyoruz. Devletin verdiği eğitim ve sağlık hizmetleri de yeterli değildir. Eskiden okullarda çocuklara çok fazla şey öğretilirdi ancak şimdilerde çok iyi bir eğitim göremiyoruz aynı şekilde sağlığı da iyi bir durumda göremiyoruz. Ülkede yediğimiz içtiğimize kadar hiçbir şeye güvenimiz kalmadı. Tüm bu sıkıntılar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yaşantıdan memnun değiliz.”

Ebubekir Şanverdi

“Alışveriş yaparken değil mutlu olmak bir yana tam aksine daha fazla sinir oluyorum. Gelirler giderleri karşılayamıyor. Ekstra bir gelir yoksa mümkün değil aldığınız maaşla ay sonunu getiremezsiniz. Araçla veya yaya olarak yolda olduğumda kendimi güvende hissetmiyorum. Ben kendime güveniyorum ancak karşıdan gelen sürücünün ne yapabileceğini öngöremiyorum. Bu nedenle de kendimi güvende hissetmiyorum. KKTC’deki yaşantıdan sıkıntılara rağmen mutluyum. Sıkıntıların zamanla aşılacağını düşünüyorum. Bundan sonrası zaten yok oluştur.”

Ahmet Ateş Sönmez

“Alışveriş yaparken kendimi hiç mutlu hissetmiyorum. Fiyatlar nedeniyle mutsuz oluyorum. Dünyada gıda fiyatları düşerken biz de fiyatlar her geçen gün artıyor. TL kazanıp döviz ödüyoruz. Araçla veya yaya olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Ben kendime güveniyorum ancak karşıdan gelene güvenim yok. Tüm uyarılara rağmen gençler kural tanımıyor ve güvensiz bir ortam ortaya çıkıyor. Ülkede devletin verdiği eğitim ve sağlık hizmetlerinden de hiç memnun değilim. Ben tansiyon hastasıyım ve devletten ilaç alamadığım için özelden alıyorum ve ekonomik yönden sıkıntıya giriyorum. KKTC’de yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle yaşantımızdan hiç memnun değilim.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023, 09:37