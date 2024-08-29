Katliam sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 328 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 58 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 131 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 534'e, yaralı sayısının da 93 bin 778'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

BM, İsrail ordusunun artan saldırılarını kınadı

BM'ye göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 628 Filistinli öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını kınadı.

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusu ve Filistinlileri gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim-27 Ağustos tarihlerinde İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 628 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırılarında 159 kişinin öldüğüne, bunlardan 29'unun çocuk, 3'ünün kadın olduğuna dikkati çekildi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na 26 Ağustos akşamı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda biri 13, diğeri 15 yaşında 2 çocuğun öldüğü ifade edildi.

