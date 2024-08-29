Teknik detaylar hazırlanıyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, sosyal konut hak sahiplerine kolay ödeme imkanı sunacaklarını belirtti. Berova,“ Başbakan Ünal Üstel, teknik detayların tamamlanmasından sonra açıklama yapacak” dedi.

Bakan Berova, ilk etapta hak sahiplerinin konutların yüzde 20’sini, sonraki süreçte asgari ücretin üçte ikisini ödemek koşuluyla konut sahibi olacaklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, açıklamalarda bulundu.

Bakan Berova, ilk etapta hak sahiplerinin konutların yüzde 20’sini, sonraki süreçte asgari ücretin üçte ikisini ödemek koşuluyla konut sahibi olacaklarını açıkladı.

Sosyal konut ödemelerine ilişkin bilgi veren Berova, sistemin özünde çıkacak maliyetin yüzde 20’sinin hak sahipleri tarafından peşin ödeneceği koşula bağlandığını söyledi.

Ondan sonraki süreçte ise planlanan finans kurgusu içerisinde sosyal konutların ödemeleri için hak sahiplerinin asgari ücretin üçte ikisini sabit bir şekilde ödeyeceklerini işaret eden Bakan Berova, “Örneğin; asgari ücret 30 bin TL ise, hak sahipleri 20 bin TL ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerinin asgari ücret ne olursa üçte ikisi ödeyeceklerini aktaran Özdemir Berova, kalan miktarın da Merkez Bankası içerisinde bulunan Faiz Farkı Fonu üzerinden kendilerinin ödeyeceğini dile getirdi.

Sonuçta hak sahibinin yüzde 20’sini ödeyeceğini ve asgari ücretin üçte ikisini ödemek koşuluyla ev sahibi olacağını kaydeden Bakan Berova, hak sahiplerinin aldığı konutları asla satamayacaklarının altını çizdi.

Detayları Üstel açıklayacak

Sosyal konutlara kolay ödeme imkanı sunacaklarını vurgulayan Özdemir Berova, “ Başbakan Ünal Üstel, teknik detayların tamamlanmasından sonra yapacak. Çalışmalar bittikten sonra süreci ve diğer tüm hususları Başbakan Üstel açıklayacak” şeklinde konuştu.