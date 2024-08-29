Ciddi bir kayıp

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hükümeti sert bir dille eleştiren Erhürman, "Ölü bir zihniyet var bu memleketin geleceği açısından. O zihniyetin yarattığı tahribat üzerine konuşmaya devam etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Eğitim ve sağlık alanındaki sorunların da göz göre göre geldiğini söyleyen Erhürman, "Ölü bir zihniyet var bu ülkenin geleceği açısından. O zihniyetin söyleyebileceği bir şey kalmadı. Gailesi de yok" dedi. Kamu denetimi konusunda da ciddi eleştirilerde bulunan Erhürman, "Denetlemesi gereken kamu tam tersine denetim dışına çıkarak kendisi de bu işlerin paydaşı haline geldiği görüntüsü veriyor" şeklinde konuştu.

Erhürman, narenciye sektöründe yaşanan sorunlara da değinerek, "Narenciye yerlere döküldü. Ama bu iş için ülkeye insanlar getirildi. Neden insanlar hala buralarda? Nasıl barındırılıyorlar? Hem çok ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor, hem de bu durum polise intikal etti" dedi. Olayın polise yansımasıyla birlikte soruşturmanın devam edeceğini belirten Erhürman, ön izin sisteminin nasıl çalıştığını ve yabancı işçilerin bu süreçte hangi koşullarda barındırılması gerektiğini de anlattı.

Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili yaşanan sorunlara da dikkat çekti. "Bu zihniyet hiçbir zaman Kıb-Tek’in özerkleştirilmesini savunmadı. Bu kadar yıldır Kıb-Tek’te bu kadar büyük problemler yaşanmadı. Akaryakıtın geç gelmesi gibi bir problem hiç yaşanmadı" dedi.

Kamu kurumlarının zarar ettirildiğini ve var olan paranın israf edildiğini vurgulayan Erhürman, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan KDV’nin de güneydeki ekonomiye kaptırıldığını ifade etti.

“Memleketi ölüme sürüklüyorlar”

Kıbrıs konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Erhürman, "İki sene, üç senedir diyoruz ki yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, eski metodolojiyle olmaması gerekir. Bunu sadece toplumumuza değil, BM’ye, AB’ye hepsine anlattık" dedi. Eski müzakere yönetmelerinin sıkıntılı olduğunu belirten Erhürman, yeni süreçte siyasi eşitliğin tartıştırılmaması gerektiğini vurguladı, CTP’nin bugüne kadar ortaya koyduğu argümanları anımsattı.

Erhürman, mevcut “hükümetin” ülkeyi yönetme gibi bir derdi olmadığını vurguladı ve ülkenin sorunlarını çözmek yerine başka şeylerle ilgilendiğini ifade etti.

"Ülke yönetmek, çocuklarımıza yaşanabilir bir yer yaratmak, onların ilgi alanı değil. İlgi alanları kurultay, kim ne olacak, kim bakan olacak" dedi.

Erhürman, mevcut zihniyetin sadece sloganlar attığını ve sokaktaki insanın yaşamını yaşanmaz duruma getirdiğini belirterek, "Bu zihniyet kendisi öldüğü gibi memleketi de ölüme sürüklüyor" şeklinde konuştu.

