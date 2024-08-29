Ulaşım rahatlayacak

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu “Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun tamamı hizmete girdiğinde 21 dakika süren seyahat süresi 9 dakikaya düşecek” dedi.

Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun, Alayköy kavşağından başlayıp, şehrin doğusunda bulunan Haspolat çemberine, devamında da Girne Dağ Yolu’na bağlandığını dile getirerek, yolun 11 km’lik kesiminin 20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açıldığını şimdi de projenin 4,6 kilometrelik ikinci kesiminin temelinin atıldığını belirtti.

Platform genişliği 23 metre

Yolla ilgili detaylı bilgi veren Bakan Uraloğlu, platform genişliği 23 metre olacak yolun bünyesinde 2 modern dönel kavşağın yer alacağını, bunun yanı sıra yolu Girne – Lefkoşa Yolu’na bağlayacak 48 metre açıklıklı Girne köprülü kavşağını da inşa edeceklerini belirtti.

Kuzey Çevre Yolu ile transit trafiği şehir dışına alarak, Lefkoşa’nın şehir içi ve çevre yerleşkelerle ulaşımının rahatlatılacağına işaret eden Uraloğlu, “Yıllık ortalama günlük trafik miktarı 40 binin üzerine çıkan, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’ndaki dur-kalk beklemelerini ortadan kaldırarak, hızlı ve kesintisiz trafik akışı ile şehrin ulaşım standardını yükseltiyoruz. Ayrıca, yonca kavşak olarak inşa edilecek Girne köprülü kavşağı ile KKTC’nin iki önemli karayolunun kesintisiz bağlantısını da sağlamış olacağız.” dedi.

21 dakika 9 dakikaya düşürecek

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun tamamını hizmete girdiğinde 21 dakika süren seyahat süresini 9 dakikaya düşüreceklerini dile getiren Uraloğlu, “Böylece bu yolumuz ile zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan 70 milyon lira olmak üzere yıllık toplam bir milyar 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.” diye konuştu.

Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını söyleyen Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun geri kalan 4,4 km’lik üçüncü kesimini de ilerleyen süreçte ihale edeceklerini ve yapımına başlanacağını belirtti.

Tatar: Bu yatırımlar bize cesaret, halka umut veriyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreninde, KKTC’nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının güçlenmesi için bu gibi yatırımların çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Böylesine yatırımlar, bize cesaret, halka umut veriyor.” dedi.

Altı ay içerisinde tamamlanması hedeflenen ve ulaşımı süratlendirecek projenin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Tatar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bütün bunlar kapsamlı projelerdir.” diyen Tatar, KKTC’nin yatırımlarla her alanda geliştiğini kaydetti.

Üstel: 12 yıl sonra biz tamamladık

Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, yonca kavşağının hayata geçmesiyle ana arterlerde sıkışan trafiğin rahatlayacağını dile getirerek, transit yolcuların Lefkoşa trafiğine girmeden yollarına devam edebileceklerini söyledi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için 2012 yılında ihaleye çıkıldığını ancak istikrarsız hükümetler nedeniyle yolun tamamlanamadığını söyleyen Üstel, “Biz ‘yarım kalan projeleri tamamlayacağız’ dedik ve sözümüzü tuttuk, yolu tamamladık ve hayata geçirdik” diye konuştu.

Yonca Kavşağı’nın hayata geçmesiyle ana arterlerde sıkışan trafiğin rahatlayacağını dile getiren Üstel, transit yolcuların Lefkoşa trafiğine girmeden yollarına devam edebileceklerini söyledi.

Arıklı: Gönyeli Çemberi trafiği tarihe karışacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreninde, nisan ayında tamamlanması öngörülen katlı kavşak projesi ile Gönyeli Çemberi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını kaydetti.

Göreve başladığında, bugün temeli atılan yonca kavşağının hedefleri arasında ilk sırada olduğunu belirten Arıklı, bunun için gereğinin yapıldığını söyledi ve proje ile ilgili istimlak parasını üstlendiğini belirttiği Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’ne (KEİ) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

“Gönyeli Çemberi trafiği tarihe karışacak.” diyerek, katlı kavşak projesi ile Gönyeli Çemberi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını kaydeden Arıklı, projenin nisan ayına kadar biteceği öngörüsünü paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ulaşım yollarını inceledi

Bu arada Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesine (Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi) giden inşa aşamasındaki yollarda incelemelerde bulundu.

Yerleşkeye ulaşım yollarından biri olan Nazım Hikmet Caddesi’nde Uraloğlu’na yol çalışmalarında gelinen aşama hakkında bilgi verildi.

Uraloğlu’na yol incelemesinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik etti.

Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 8 ayda, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin de yıl sonuna kadar bitmiş olacağını, yıl sonuna kadar ulaşım yollarının da tamamlanmış olacağını kaydetti.

Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin KKTC için önemli yatırımlar olduğunu ifade etti ve KKTC halkına hayırlı olmasını diledi.

Temaslarda bulundu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüştü.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024, 10:02