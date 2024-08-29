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Faydalı ve eğlenceli geçti

LTB Yaz Kursları Atölyeleri tamamlanırken, katılan çocuklara belgeleri verildi

Faydalı ve eğlenceli geçti
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) çocuklar için düzenlediği çok renkli ve seçenekli yaz dönemi kursları ve atölyelerinin bir kısmı tamamlandı.  Çocuklar kurs boyunca dans etti, ahşap oydu, resim yaptı ve birçok faydalı bilgi edimdi. 
Yaz Kursları kapsamındaki Aslı İzveren (Cuco Toys) eğitmenliğindeki Yaratıcı Ahşap Atölyesine, , Mizgin Bozkaya eğitmenliğinde yapılan Hip Hop-Modern Dans Atölyesine, Psikolojik Danışman Nedret Alkım eğitmenliğindeki Dikkat Atölyesine, Aslı İzveren (Cuco Toys) eğitmenliğindeki Oyun Evi Atölyesine ve Ayhatun Ateşin'in eğitmenliğinde düzenlenen Sanata İlk Adım atölyesine katılan çocuklara belgeleri verildi.
 

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024, 10:05
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