Can kaybı 67 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı başlattığı soykırım iki yılı doldurdu. Gazze'de 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 Filistinli öldürüldü. 12 binden fazla hamile kadın ise yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı.

İsrail'in Filistin halkına karşı başlattığı soykırım savaşı dün üçüncü yılına girdi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail ordusu saldırılarında en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 20 binden fazlası çocuk, 12 bin 500’ten fazlası ise kadın. Yaralı sayısı da resmi rakamlara göre 169 bin 679.

Kayıp sayısının 10 bin civarı olduğu belirtilirken, enkaz altında hala binlerce cansız beden var.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenme nedeniyle 154'ü çocuk 460 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı zamanda 650 bin çocuk, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Gazze Şeridi'nde 12 binden fazla hamile kadın ise yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı.

İsrail saldırılarında bin 670 sağlık personeli hayatını kaybederken 38 hastane, 96 sağlık merkezi bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı bırakıldı. 197 ambulans ve 61 sivil savunma aracı da hedef alındı.

Öte yandan 140 sivil savunma personeli ile 254 gazeteci de İsrail bombardımanlarında hayatını kaybetti.

Gazze’deki yıkım, 200 bin tondan fazla patlayıcı ile gerçekleştirilirken, yerlerinden edilen Filistinlilerin sayısı ise 2 milyon.

Binaların yaklaşık yüzde 90’unun yaşanılamaz halde olduğu Gazze Şeridi'nde 247 hükümet binası, 292 tesis, oyun alanı ve spor salonu yıkıldı. 208 arkeolojik ve kültürel miras alanı zarar gördü.

Uzunluğu 5 bin kilometreyi geçen elektrik hattı tahrip edildi. 725 su kuyusu zarar gördü. Kent, içme suyu, elektrik ile kanalizasyon sisteminden yoksun kaldı.

Bebekler süte erişemedi

Abluka altındaki Gazzeliler, hayatta kalabilmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Tavuk yemi ve kuş yemini öğütüp tadı acı da olsa ekmek yaparken, bunu pişirmek için açık alanda ateşler yakıldı.

Özellikle mart ve nisan aylarında ise bölgenin kuzeyinde ebegümeci gibi bitkilerden yapılan yemekler temel öğün malzemesi olarak tüketildi. Süt bulamayan Filistinliler, güvenli olmasa da bebeklerini beslemek için ezilmiş hurma ve öğütülmüş nohut gibi ürünleri kullandı.

Kıtlık ilan edildi

Gazze Şeridi'ndeki gıdaya ulaşma imkanı, 8 Ekim 2023’ten bu yana aşamalı şekilde artarak kötüleşti. İsrail'in ablukayı sıklaştırğı bu yaz, Gazze kenti ve çevresinde "resmi kıtlık" ilan edildi.

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket" olarak bilinen 5'inci seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını bildirdi.

Bölgedeki trajedi, görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde tam bir abluka uygulanacağını; bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını duyurmasıyla başladı.