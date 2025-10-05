Müzakereler başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Planı büyük ölçüde yürürlüğe girmek üzere.

Taraflar müzakere aşamasına geçti. İsrail ordusu Gazze'de operasyonlarını askıya aldı, Hamas rehineler için süre istedi. Tarafların bugün Mısır'da görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı Gazze Planı için taraflar olumlu bir yola girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, planı açıklandığı gün kabul etmişti.

Planın taraflar arasında müzakere edilebilir bulunmasının ardından, Hamas'ın esir aldığı İsraillileri serbest bırakmasına öncelik verilecek. İsrail ordusu da planın uygulanması aşamasına geçmiş görünüyor ve operasyonlarını askıya aldı.

Hamas'ın Gazze Planı'nı müzakereye hazır olduğunu açıklamasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, (IDF) Gazze'deki operasyonlarını durdurmaya hazırlanıyor.

IDF, "siyasi kademeden" gelen emirler üzerine, "Trump planının ilk aşamasının uygulanması için hazırlıkların ilerletilmesi." talimatını verdiğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, IDF'nin yalnızca Gazze Şeridi genelinde savunma operasyonlarına geçeceğini ekledi. Gazze Şehri saldırısının ne zaman tamamen sona ereceği veya savunmaya geçişin ne zaman gerçekleşeceği belirtilmedi ve IDF açıklamasında bu konudan bahsedilmedi.

Beyaz Saray, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İsrailli ve Arap müzakerecilerle görüşmek üzere Mısır'a doğru yola çıktığını açıkladı.

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk görüşmelerinin ilk turunun bugün (pazar günü) Mısır'da başlamasının muhtemel olduğu bildirilirken, en olası görüşme yerinin Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Şarm el-Şeyh olduğu ifade edildi.

Mısır merkezli Kahire News kanalı da üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas heyetleri, Mısır'da dolaylı müzakerelere başlayacak.

Taraflar arasındaki dolaylı müzakere turunun pazartesi günü de devam etmesi planlanıyor.

Aşırı sağcı bakan istifa tehdidinde bulundu

Bu arada Gazze Planı, İsrail kabinesinde ayrışma yarattı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Hamas'ın varlığını sürdürmesi halinde" kabineden ayrılacağını açıkladı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın, Başkan Donald Trump liderliğindeki planı müzekkereye hazır olduğunun belirtmesinin ardından ilk açıklamasını yaparak, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Tüm rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Hamas varlığını sürdürürse" partisi Otzma Yehudit'in artık hükümette yer almayacağını bildirdi.

Gvir, İsrail basınının haberleştirdiği açıklamasında, "Ulusal bir yenilginin parçası olmayacağız." diye konuştu.

Gvir'i, Hamas'a suçlamalarda bulunarak, "Yeniden doğmasına hiçbir koşulda razı olamayız. Buna hiçbir şekilde ortak olmayacağız." dedi.