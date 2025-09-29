Kente bombalar yağdı

Rus insansız hava araçlarının başkent Kiev'e saldırısında en az dört kişi öldü, şehirde büyük yıkım meydana geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, bombardıman sonrası Putin'e, ekonomik tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, dün sabah erken saatlerde yoğun drone ve füze bombardımanına maruz kaldı.

Reuters haber ajansına göre bağımsız gözlemciler, bunun, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın başkenti ve çevresine yönelik en büyük Rus saldırılarından biri olduğunu söyledi.

Şehirde en az dört kişinin öldüğü bildirildi. Kiev askeri idaresinin başkanı Timur Tikaşenko, hayatını kaybedenlerden birinin 12 yaşındaki bir kız çocuğu olduğunun tespit edildiğini ancak bu bilginin resmi olarak doğrulanmadığını söyledi. En az 37 kişinin de saldırılarda yaralandığı bildirildi.

Putin'e ekonomik tehdit

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 500 civarında drone ve 40'tan fazla füze fırlattığını duyurdu.

Zelenski, Telegram uygulamasında "Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve

dünyadan sadece en sert baskıyı hak ediyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkeye yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla büyük çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının, "Rusya'nın saldırganlığını durdurmak için" daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Sibiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Putin, bu savaşı sürdürmenin tehlikesini hissetmelidir. Kendisi, arkadaşlarının cepleri, ekonomisi ve rejimi için. Bu, onu bu anlamsız savaşı durdurmaya ikna edebilir” diye yazdı.

Polonya hava sahasını kapattı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırı sonucunda devlet kardiyoloji hastanesinde yangın çıktığını söyledi.

Bazı sakinler güvenlik için yeraltındaki metro istasyonlarına sığındı.

Komşu Polonya, güneydoğusundaki iki şehrin yakınındaki hava sahasını kapattı ve hava kuvvetleri jetlerini havalandırdı.

Zaporijya da vuruldu

Yetkililer, saldırıda başka bölgelerin de vurulduğunu ve güneydeki nükleer tesisin bulunduğu Zaporijya kentinde üç çocuk dahil en az 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgedeki sosyal medya kanallarında yayınlanan görüntülerde, Zaporijya'da birkaç binanın hasar aldığı ve yandığı görüldü.

Reuters muhabirlerinin bildirdiğine göre, Kiev'de insansız hava araçları şehrin üzerinde uçarken, birkaç saat boyunca uçaksavar ateşi duyuldu.

