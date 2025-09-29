İzin vermeyiz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç bayraklı “Ramform Hyperion” adlı geminin Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında izinsiz faaliyet yürüttüğünü açıkladı.

Keçeli, yaptığı açıklamada, “Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur” ifadele-rini kullandı. Sözcü, geminin faaliyetlerine ilişkin soruya yanıt verirken, Türkiye’nin KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkileri desteklediğini de vurguladı.

Türkiye, Ramform Hyperion’un Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu deniz alanlarında izinsiz faaliyet yürütmesini uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendiriyor. Keçeli, bu çerçevede KKTC Dışiş-leri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamalarının da desteklendiğini belirtti.

Sözcü, üçüncü tarafları GKRY’nin tek taraflı ve uzlaşmaz tutumuna destek vermek yerine diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet ettiklerini kaydetti. Türkiye, bölgedeki gerilimin artmasını önlemek ama-cıyla hakların korunması ve diyalog yoluyla çözüm çağrısını yinelemiş oldu.

KKTC’de tepki göstermişti

KKTC Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Ramform Hyperion’un Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından KKTC’ye tahsis edilen hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faa-liyet yürüttüğünü ifade etmişti. Bakanlık açıklamasında, geminin KKTC’nin onayı olmaksızın icra ettiği faaliyetler ve GKRY’nin yayınladığı NAVTEX mesajlarının protesto edildiği belirtilmişti.

