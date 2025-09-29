Panik yaşandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Deprem paniği yaşayan birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı.

Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini açıkladı. İlçede artçı sarsıntılar sür-dü.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.59'da gerçekleşen deprem 8,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremden 13 dakika sonra yine Simav'da bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

5,7 ve 4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Simav'da iki kez 3,6 ve bir kez de 3,4 büyüklüğünde üç deprem daha kaydedildi.

Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.

Simav'daki deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında hasara neden oldu.

Hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi. Bakan Yerli-kaya, bölgede tarama çalışması başlatıldığını ifade etti.

Kütahya Valisi Musa Işın da şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti.

Okan Tüysüz: 5'e varan artçılar olabilir

Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu yorumda bulundu:

"- İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok.

- Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün.

- Bölgede stres artışı var."

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da Simav'da depremin meydana geldiği bölge-nin birkaç gündür hareketlilik olduğunu söyledi.

Barış, "Sındırgı depreminden aktarılan gerilime, o bölgedeki küçük faylardan biri harekete geçerek bu depremin oluşmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Barış, bölgede depremlerin sürüp sürmeyeceğine ilişkin soruya, "Sarsıntı sayısı gün gün azalır ama arada 4,4'e kadar artçılar olabilir." yanıtını verdi.

8 metruk ev hasar gördü

Deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Vali Işın, depremin ardından evlerinde çatlak oluştuğunu ifade eden 64 kişinin başvurusu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ayrıca vatandaşlarımızdan da şu ana kadar 64 tane, ‘Benim evimde çatlaklar vardır, hasar vardır’ diye beyanatta bulunan, talepte bulunan vatandaşlarımız vardır. Biz 8 tane ayrı ekip kurduk. Bu ekipler hem Simav ve köylerinde hem Simav’a komşu olan ilçe köylerinde tarama yapmaktadırlar. Bunun neti-cesinde bize ifade edilen, talep edilen 64 evinde gerçekten depremden dolayı mı çatlaklar ya da hasar-lar oluştuğu ya da daha önceden oluşmuş çatlaklar olup olmadığı konusunda inceleme yapacaklar, tespit yapacaklar. Ona göre, eğer depremden dolayı herhangi bir hasar meydana gelmişse, vatandaş-larımızın ihtiyaçları talepleri yerine getirilecektir.”

