Eşit haklar sağlanacak

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Korkuteli ve Akdoğan’da bölge halkıyla bir araya geldi. Erhürman, iki bölgede yaptığı konuşmalarda herkesin eşit haklara sahip olduğu, her türlü ayrımcılığın reddedildiği bir gelecek vurgusu yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve birçok vekil eşlik etti.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Beş yıl boyunca o makamda hiçbir şey yapılmamış olmasının, o makamın neleri yapmakla görevli olduğunu bize unutturacağını zannettiler” dedi.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı; AB ile de, BM ile de bağlantı kurabilecek, merkezden bizim dünyaya açılan penceremizdir” diye konuştu. “Bizim ihlal edilen haklarımızı dünyaya anlatmakla yükümlü olan makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır” diyen Erhürman, beş senenin boşa geçtiğini vurguladı. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili tek bir müzakere yapılmadığını hatırlatan Erhürman, “Geçmiş dört Cumhurbaşkanı döneminde müzakere oldu, en azından bir geçiş noktası açıldı. Bu dönemde hiçbir şey olmadı. Beş sene boyunca çocukların AB vatandaşlığı hakkının ihlal edilmesine neden izin verdin? Bu sorunun cevabı 19 Ekim’den sonra verilecek. Hiç kimse bizim çocuklarımızın hakkını yiyemeyecek” dedi.

Ekonomi güneye kaydı, tek adım atılmadı

Tufan Erhürman, “Memlekette güvenlik sorunu var. Başında Cumhurbaşkanının olduğu Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bir kez bile toplanmadı. Ekonomi güneye kaydı, tek adım atılmadı. 2005’te kurulan TMK, 2010’da AİHM tarafından etkili iç hukuk yolu olarak kabul edildi; şimdi tartışılmaya başlandı. Mülkiyet davaları tekrar açılır oldu. Nasıl becerdiniz?” diye sordu.

Bir kısım insanın Türkiye’ye gidemediğini, bir kısım insanın güneye geçemediğini, bir kısım insanın hiçbir yere gidemediğini anımsatan Erhürman, “Beş senede memleketi açık hava hapishanesine çevirdiniz ve bütün halkı Sarayönü’ne tıkıştırdınız. Bizi dünyadan koparmaya çalışıyorsunuz, biz yokmuşuz gibi bir hal yaratıyorsunuz. İnşa etmeye çalıştığınız hapishanenin duvarları 19 Ekim’den sonra yıkılacak ve bu halk dünyayla buluşacak” dedi.

Ayrımcılık yapılmasına asla izin vermeyiz

Erhürman, Korkuteli Kahvehanesi’nde yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman, “Çocuklarımız arasında, annelerinin, babalarının kiminle, nerede evlendiğinden, kendilerinin veya ana babalarının doğum yerinden hareketle ayrımcılık yapılmasına asla izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı. Ziyarette konuşan Erhürman, “Varız demenin, biz buradayız demenin zamanı; çocuklarımızın önünü açmanın zamanı şimdidir.” dedi.

Herkesin eşit haklara sahip olduğu, her türlü ayrımcılığın reddedildiği bir gelecek vurgusu yapan Erhürman, “Biz, bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz ve siyasi eşitliğimizden asla vazgeçmeyiz.” diye konuştu. Erhürman, bu adada, koşullar ne olursa olsun, bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara Kıbrıslı Türk çocukların da sahip olacağını vurguladı.

Erhürman, “Tüm insanlarımızı eşitlik temelinde bütünleştirir, birleştiririz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025, 10:02