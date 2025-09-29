Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 20 Temmuz’da temeli atılan Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin ça-lışmalarını inceledi.

Dinçyürek, hastanenin hem hasta hem de sağlık çalışanları için modern ve konforlu bir hizmet ortamı sunacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulun-du.

20 Temmuz’da temeli atılan Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Dinçyürek, çalışan ekiplerden de bilgiler aldı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, uzun yıllardır gündemde olan ve yapılır mı yapılmaz mı tartışmaları süren hastane projesinin günbegün hayata geçtiğini söyledi.

Yeni hastane hem hastalar hem refakatçilerin çok daha rahat hizmet alacakları bir ortam yatacak ayrı-ca akademik yönden daha üst seviyede hizmet sunma imkanı sunacak diyen Dinçyürek, “Ben 40 yıldır hekimlik yapıyorum. Bir hekim ya da sağlık çalışanının mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi; çalıştığı ortam, mekân, teknoloji, kullanılan cihazlar ve düzen ile mümkündür. Hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çok daha uygun koşullarda görev yapacaklarına ve mesleklerini çok daha mutlu bir şekilde sürdüreceklerine inanıyorum” dedi. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin inşaatının tam sürat devam ettiğini belirten Bakan Dinçyürek, “En kısa sürede hastanemizi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmak dileğiyle, şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.