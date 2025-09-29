Bölgeye renk kattı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla GABFEST 2025 kapsamında düzenlenen Alayköy Tahıl Fes-tivali, iki gün süren etkinliklerin ardından Emir Can İğrek konseriyle sona erdi. Festival, bölge halkı ve farklı yerlerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu. Festival süresince kurulan stantlarda yöresel ürünler, el sanatları ve yerel lezzetler ziyaretçilere sunuldu. Katılımcılar, hem konserlerle eğ-lenme fırsatı buldu hem de geleneksel ürünlerle buluştu.

Festivalin açılış günü, belediye öncülüğünde hazırlanan “Minik Sanatçılar Resim Sergisi” Alayköy Hiz-met Binası’nda açıldı. Çocukların kendi hayal dünyalarını yansıttıkları resimler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Aynı gün festival alanında kurulan sahnede DJ Memduh Agar performans sergiledi. Ar-dından Grup Denizfeneri müzik dinletisi sundu. Spor ve kültürel etkinliklerle devam eden programda, Alayköy Kültür ve Sanat Derneği’nin judo gösterisi ve Alayköy Folklör Derneği’nin halk dansları büyük beğeni topladı. İlk günün finali ise sevilen sanatçı Fatma Turgut’un sahne aldığı konserle yapıldı.

Festivalin son gününde eğlence hız kesmedi. DJ Coşkuner ve DJ Hakan Aksoy’un performanslarının ardından sahneye çıkan Aysu Mişon, seslendirdiği şarkılarla izleyicileri coşturdu. Kültür-sanat dernek-lerinin gösterileriyle renklenen gece, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Emir Can İğrek konseriyle nokta-landı. İğrek’in sahne performansı uzun süre alkışlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, festival boyunca katkı sağlayan tüm kurum ve sanatçılara teşekkür ederek, “Tahıl Festivalimizin final gecesinde Alayköy’ün güzel anılarına bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyon, kültürümüzü yaşatmanın yanı sıra toplumsal birlik-teliğe de katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.



