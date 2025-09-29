Yeni toplantı gündemde

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temasla-rın ardından KKTC’ye döndü ve Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Tatar’a toplantıda Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Müsteşar Okan Donangil ile danışmanlar Hüseyin Işıksal ve Sülen Karabacak eşlik etti. Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in 19 Ekim’den sonra kişisel temsilci-sini adaya göndereceğini ve yıl sonuna kadar 5+1 formatında toplantı düzenlemeyi planladığını be-lirtti.

Tatar, New York ziyaretinin kısa ancak önemli olduğunu vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye Cumhuri-yeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya geldiğini ifade eden Tatar, son beş yıldır yürütülen siyasetin dünyaya duyurulmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı ko-nuşmada KKTC’nin tanınması çağrısını yinelediğini aktararak, “Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden müzakere sürecine geçilemez. Federasyon defteri kapandı, iki devletli siyaset devam edecektir” dedi.

Rum tarafının süreci baltalamaya yönelik eylemlerinin iki halk arasındaki ilişkileri zedelediğini vurgula-yan Tatar, Hristodulidis’in açıklamalarını gerçeklerden uzak bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, enerji, çevre, kültürel miras, mayınlar ve gençlerin buluşması gibi alanlarda iş birliğinin önemine değindi. Haspolat ve Akıncılar kapıları önerilerinin masada olmasına rağmen Rum tarafının Metehan kapısında prosedürleri artırarak sıkışıklık yarattığını belirtti. Tatar, yatırımcıların tutuklanması ve bazı müteahhitlerin Interpol’a şikayet edilmesinin de ilişkileri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Toplantılarda karma evliliklerden doğan çocukların hakları konusuna da değinen Tatar, bunun insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için Türk askerinin varlığının önemini “kırmızı çizgi” olarak nitelendirir-ken, iyi niyetlerini koruyacaklarını ve iş birliğine katkı koymayı sürdüreceklerini belirtti.

