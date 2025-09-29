‘Köklerimiz aynı’

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının asla kopmayacağını belirterek, “Bizler aynı kökten gelen, aynı değerleri paylaşan kardeş halklarız” dedi.

Öztürkler, Güzelyurt’ta düzenlenen Kahramanmaraş Edeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlik alanında kurulan stantları tek tek gezen Öztürkler, halkla sohbet etti, esnaftan alışveriş yaparak yerel üretime destek verdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmada KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü kardeşlik bağlarına dikkat çeken Öztürkler, bu bağların tarihsel ve kültürel temeller üzerine kurulu olduğunu belirtti.

“Bizler aynı kökten gelen, aynı değerleri paylaşan kardeş halklarız” diyen Öztürkler, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Konuşmasında “Tek millet, iki devletiz” vurgusu yapan Öztürkler, KKTC ile Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dayanışmasının altını çizdi. Bu anlayışın, bölgedeki barış ve istikrarın teminatı olduğunu ifade eden Öztürkler, bu birlikteliğin her platformda kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği'ni kabul etti

Bu arada Öztürkler, Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği yetkililerini kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen gençlerin KKTC gençleriyle daha sık temas kurmasının önemli olduğunu, bu tür buluşmaların kültürel yakınlaşmayı ve milli birlik duygusunu güçlendireceğini söyledi.

Öztürkler, “KKTC’nin geleceğini gençlerle daha sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Gençlerimizin hem kendi toplumlarına hem de Türk dünyasına karşı sorumluluk bilinciyle yetişmesi büyük önem taşıyor” dedi.

